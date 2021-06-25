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≡ Непобежденный боксер-тяжеловес Иван Дычко выйдет на профессиональный ринг после двухлетнего перерыва
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41794
Непобежденный боксер-тяжеловес Иван Дычко выйдет на профессиональный ринг после двухлетнего перерыва
Отправлено: 25.06.21 - 16:48
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Соперником рудничанина станет 41-летний российский боксер Денис Бахтов. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил его менеджер Зия Алиев, разместив афишу боя. Во всех предыдущих девяти боях Иван Дычко одержал победы нокаутом.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2172
Re: Непобежденный боксер-тяжеловес Иван Дычко выйдет на...
Отправлено: 25.06.21 - 16:48
#1
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Поздно Ванька в профи пошел. Пока дел до серьезных боев дойдет (если дойдет, конечно) будет пора уже карьеру завершать.
Но, глядишь увидим его бой с Кособуцким. Вангую, что Кособуцкий при этом Ваньку отметелит как следует.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10274
Непобежденный боксер-тяжеловес Иван Дычко выйдет на профессиональный ринг после двухлетнего перерыва
Отправлено: 25.06.21 - 16:52
#2
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Цитата:
юля елиссева:
В 3 поликлинику файзер вакцину завезли.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2172
Непобежденный боксер-тяжеловес Иван Дычко выйдет на профессиональный ринг после двухлетнего перерыва
Отправлено: 25.06.21 - 16:54
#3
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Цитата:
Vit:
В 3 поликлинику файзер вакцину завезли.

инфа сотка? или просто слух?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
622
Непобежденный боксер-тяжеловес Иван Дычко выйдет на профессиональный ринг после двухлетнего перерыва
Отправлено: 25.06.21 - 16:56
#4
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Цитата:
Vit:
В 3 поликлинику файзер вакцину завезли

КАк это посмели деда обидеть с его мега эффективным Спутником V(вовкин) :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10274
Непобежденный боксер-тяжеловес Иван Дычко выйдет на профессиональный ринг после двухлетнего перерыва
Отправлено: 25.06.21 - 16:59
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Слух. Я просто переживаю за тебя. Не хочу потерять. . А так норм, не хочу что бы ты за вакцинировалась подделкой от "друзей" Из Америки.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2172
Непобежденный боксер-тяжеловес Иван Дычко выйдет на профессиональный ринг после двухлетнего перерыва
Отправлено: 25.06.21 - 17:52
#6
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Цитата:
Vit:
хочу что бы ты за вакцинировалась подделкой от "друзей" Из Америки.

пока из официально одобренных ВОЗ вакцин у нас есть только китайский Синовак (не путать хаят ваксом). Видимо придется ею привиться.
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