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Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
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