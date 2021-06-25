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≡ Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41794
Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
Отправлено: 25.06.21 - 11:07
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий введение в Казахстане платы за цифровой майнинг. Срок введения новых норм в действие предусмотрен с 1 января 2022 года.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10913
Re: Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал...
Отправлено: 25.06.21 - 11:07
#1
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Цитата:
Плательщиками платы

Я думал, масло масляное это просто шутка такая. Фиг там :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10913
Re: Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал...
Отправлено: 25.06.21 - 11:13
#2
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Цитата:
Плата за цифровой майнинг

вроде вначале должны дать подробное обяснение, что попадает под понятие цифрового майнинга. Там просто столько нюансов есть...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2172
Re: Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал...
Отправлено: 25.06.21 - 12:43
#3
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кто выиграет от этого налога? Домашние майнеры распродадут фермы. Крупные майнеры перенесут оборудование в другие страны. В итоге ни электрики не заработают, ни налогов толком не соберут. Продавцы видеокарт и айсиков тоже в убытке будут.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
46
Re: Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал...
Отправлено: 25.06.21 - 13:19
#4
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и это, да - отдельный счетчик выведут для подключения компьютера?) или домашних майнеров это не касается?) как определить, что человек майнит, если у него нет крупной фермы?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8411
Re: Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал...
Отправлено: 25.06.21 - 13:46
#5
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Цитата:
юля елиссева:
кто выиграет от этого налога?

Все кто не майнит
Видюхи подешевеют
Цитата:
lavprof:
или домашних майнеров это не касается?) как определить, что человек майнит, если у него нет крупной фермы?)

Электрики будут мониторить
Спец отделы ведут
Манинговой безопасности Цитата:
юля елиссева:
Крупные майнеры перенесут оборудование в другие страны.

Беда беда
Их там налогом обложат
Так что придется делится
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2172
Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
Отправлено: 25.06.21 - 14:35
#6
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,

[Исправлено: юля елиссева, 25.06.2021 - 14:44]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8411
Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
Отправлено: 25.06.21 - 15:07
#7
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Комментарий под #6 не подпадает под 2.2.7.? У него впринципе любой комент под эту статью подпадает но этот прям явно видно....
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2172
Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
Отправлено: 25.06.21 - 16:53
#8
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Цитата:
abaika95:
У него впринципе любой комент под эту статью подпадает

лети пернатый в свой курятник!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8411
Налог на майнинг введут в Казахстане: Президент подписал закон
Отправлено: 25.06.21 - 17:01
#9
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Азербот "юля" под кодовым именем ОНО (чтобы Европа признала)представляет что он/а гопник
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