Re: Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за...

Отправлено: - 15:39

21 июня три человека пострадали при стрельбе в Берлине

18 июня немецкое депутаты обеспокоены насилием в отношении проводников поездов в Германии

18 июня выстрелы в центре Эспекальма(северный Рейн),двое погибших

17 июня 60 полицейских пострадали при столкновениях с леворадикалами в Берлине

7 июня неизвестные совершили поджог полицейского участка в Бремене

5 июня нападение на граждан Германии в Зальцбурге 10 пострадавших

27 мая нападение на банк в Берлине,ранен один человек

22 мая в Берлине оскорбили и избили еврея в Кипе....

Да Дракон из Германии правильно подчеркнул

Режут, убивают,насилуют,грабят почти каждый день