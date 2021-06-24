Отправлено: - 14:10

abaika95:

Когда бог хочет наказать человека Он даёт ему в оппоненты безмозглых Вот так и тут получается Вроде общаешься с человеком и страдаешь от этого бессмысленного общения))

Цитата:Как самокритично.Хотелось бы только знать, за что Бог наказал форумчан этого сайта, послав им тебя.