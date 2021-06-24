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≡ «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41793
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 11:41
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- На некоторых фотографиях не было орденов, были только лица героев, - сообщила руководитель отдела культуры Айсулу Аубакирова. - Но список со всеми наградами прилагался. Видимо, подрядчики заострили больше внимания на внешнем сходстве героев.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
265
Re: «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке...
Отправлено: 25.06.21 - 13:08
#30
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Когда Бог хочет наказать человека - он лишает его разума...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8409
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 25.06.21 - 13:42
#31
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Цитата:
гражданин СССР:
Когда Бог хочет наказать человека - он лишает его разума...

Когда бог хочет наказать человека
Он даёт ему в оппоненты безмозглых
Вот так и тут получается
Вроде общаешься с человеком и страдаешь от этого бессмысленного общения))
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
98
Re: «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке...
Отправлено: 25.06.21 - 14:10
#32
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Цитата:
abaika95:
Когда бог хочет наказать человека Он даёт ему в оппоненты безмозглых Вот так и тут получается Вроде общаешься с человеком и страдаешь от этого бессмысленного общения))

Как самокритично.
Хотелось бы только знать, за что Бог наказал форумчан этого сайта, послав им тебя.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8409
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 25.06.21 - 14:16
#33
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Цитата:
Николаич I:
Как самокритично.

Как сарказмично
И по детсадовски анекдотично
Когда не можешь ответить,просто скажи "кто обзывается тот сам так и называется"
Козюлькой ещё пульните для полного погружения в роль малыша)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8409
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 25.06.21 - 14:20
#34
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В итоге со всей ветки Только Юджин пытался что-то конструктивно аргументировать мне
Остальные пришли потяфкали и ушли))
У-Уровень форума
В итоге любую тему в это и превращают))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
265
Re: «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке...
Отправлено: 25.06.21 - 14:57
#35
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Никак не доходит до индивидуума, что НИКТО и НИЧЕГО не собирается ему аргументировать. НИКТО не собирается с ним дискутировать, ибо это бесполезно, но упорно ко всем цепляется.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8409
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 25.06.21 - 15:05
#36
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Цитата:
гражданин СССР:
Никак не доходит до индивидуума, что НИКТО и НИЧЕГО не собирается ему аргументировать

Я это давно понял не беспокойся Шариков большинство сюда приходит потяфкать)Цитата:
гражданин СССР:
ибо это бесполезно, но упорно ко всем цепляется.

Да этой ветке вроде на меня шавки налетели и ничего объяснить не могут(физически не заточен у них мозг) просто тяфкают бесполезно))
Зачем? Думают что-то полезное совершают?)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
265
Re: «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке...
Отправлено: 25.06.21 - 15:12
#37
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Полнейшее отсутствие самокритичности и поразительнейшее возвеличивание себя-любимого :lol:
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