Отправлено: - 13:46

юля елиссева:

кто выиграет от этого налога?

lavprof:

или домашних майнеров это не касается?) как определить, что человек майнит, если у него нет крупной фермы?)

юля елиссева:

Крупные майнеры перенесут оборудование в другие страны.

Цитата:Все кто не майнитВидюхи подешевеютЦитата:Электрики будут мониторитьСпец отделы ведутМанинговой безопасности Цитата:Беда бедаИх там налогом обложатТак что придется делится