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≡ Темп прироста КВИ снова увеличился в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41793
Темп прироста КВИ снова увеличился в Костанайской области
Отправлено: 25.06.21 - 14:03
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За четверг, 24 июня, в регионе зарегистрировано 34 случая COVID-19 (28 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных), темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,20%. Предыдущие два дня темп прироста был на уровне 0,18%.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7505
Re: Темп прироста КВИ снова увеличился в Костанайской области
Отправлено: 25.06.21 - 14:03
#1
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Версия из ватсапа.
Ну вот теперь весь пазл сложился. Маски начинают спадать!

«Китайская биологическая лаборатория в Ухане является частью Glaxosmithkline, которая (случайно) принадлежит Pfizer!»

Тот, кто делает вирусную вакцину, которая (случайно) была выпущена в биологической лаборатории в Ухане и (случайно) профинансирована доктором Фаучи, кто (случайно) рекламирует вакцину!

«GlaxoSmithKline (случайно) управляется финансовым отделом Black Rock, который (случайно) управляет финансами Open Foundation (Фонд Сороса), который (случайно) управляет французской AXA!

«По совпадению, Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (случайно) построила китайскую лабораторию в Ухане и была куплена немецким альянсом, у которого (случайно) есть акционер Vanguard, который (случайно) является акционером Black Rock, который (случайно) контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.

Black Rock также (по совпадению) является основным акционером MICROSOFT, принадлежащим Биллу Гейтсу, который (кстати) является акционером Pfizer (кто - помните? Он продает чудодейственную вакцину) и (это случилось) теперь является первым спонсором ВОЗ!

Теперь вы понимаете, как мертвая летучая мышь, проданная на мокром рынке в Китае, заразила ВСЮ ПЛАНЕТУ!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8409
Темп прироста КВИ снова увеличился в Костанайской области
Отправлено: 25.06.21 - 14:26
#2
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Цитата:
yudjin:
Версия из ватсапа.

Верить сообщениям из ватсапа это моветон в современном информационном обществе
Детям надо уже в школах об этом на уроках рассказывать.
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