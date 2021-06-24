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≡ «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41791
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 11:41
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- На некоторых фотографиях не было орденов, были только лица героев, - сообщила руководитель отдела культуры Айсулу Аубакирова. - Но список со всеми наградами прилагался. Видимо, подрядчики заострили больше внимания на внешнем сходстве героев.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
263
Re: «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке...
Отправлено: 25.06.21 - 13:08
#30
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Когда Бог хочет наказать человека - он лишает его разума...
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8403
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 25.06.21 - 13:42
#31
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Цитата:
гражданин СССР:
Когда Бог хочет наказать человека - он лишает его разума...

Когда бог хочет наказать человека
Он даёт ему в оппоненты безмозглых
Вот так и тут получается
Вроде общаешься с человеком и страдаешь от этого бессмысленного общения))
Профайл
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