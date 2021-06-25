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≡ Кто и когда построит площадку для занятий с собаками в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41791
Кто и когда построит площадку для занятий с собаками в Костанае?
Отправлено: 25.06.21 - 13:41
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«Площадка для занятий с собаками (аджилити)» - один из победителей первого этапа «Бюджета народного участия». По четырем проектам подрядчики уже определены, а в одном из них даже закончили работу. Но с пятым возникли проблемы.
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§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
78
Re: Кто и когда построит площадку для занятий с собаками в...
Отправлено: 25.06.21 - 13:41
#1
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Ой как здорово!
Цитата:
Я вижу это так.
- молодец Анна, полностью согласна с её видением ситуации.
Только надо прочные конструкции ставить, основательные и противовандальные.
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