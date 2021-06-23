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Очередной водятел... наездил на лишение
Очередной водятел... наездил на лишение
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41790
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:13
Сегодня попался один неадекват на Абая. Сначала он несколько раз подрезал, перестроившись прямо перед моей машиной, ну а в конце, когда на 3 раз этот маневр ему не удался, дико взбесился и через 2 сплошные обогнал меня...далее провоцируя ДТП заставил меня остановится))) проорался, сел и поехал дальше.
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Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 22:22
Цитата:
Дык если никто заявление не писал - то так можно ждать бесконечно. Захотят- отреагируют, не захотят - сделают вид что не смотрели.
сайлау курманов:
Давайте дождёмся ответа от соответствующих органов, возможно если промолчат, это был кто-то из своих, хотя нынче у них нет профессиональной солидарности как у врачей
Давайте дождёмся ответа от соответствующих органов, возможно если промолчат, это был кто-то из своих, хотя нынче у них нет профессиональной солидарности как у врачей
Дык если никто заявление не писал - то так можно ждать бесконечно. Захотят- отреагируют, не захотят - сделают вид что не смотрели.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4707
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 22:30
Надеюсь ЖолПол это видео оценит, со всеми вытекающими)
Надеюсь этого достаточно для принятия мер или следует переться в дежурку и писать заявку на бумажном носителе
Надеюсь этого достаточно для принятия мер или следует переться в дежурку и писать заявку на бумажном носителе
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 22:54
Цитата:
Министерство информации и индустриального развития мониторит интернет, мож они такое в ЖолПол скидывают?
сайлау курманов:
Надеюсь этого достаточно для принятия мер
Надеюсь этого достаточно для принятия мер
Министерство информации и индустриального развития мониторит интернет, мож они такое в ЖолПол скидывают?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12120
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 24.06.21 - 08:49
Цитата:
да будь хоть зайкой,хоть чертом лысым,
чем сабыром не знающим правила поведения на дороге.
[Исправлено: alex_60, 24.06.2021 - 09:08]
Сабыр:
Зайка,я
Зайка,я
да будь хоть зайкой,хоть чертом лысым,
чем сабыром не знающим правила поведения на дороге.
[Исправлено: alex_60, 24.06.2021 - 09:08]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.06.15
- Сообщений:
- 185
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 24.06.21 - 09:15
Сабыр, так в том и дело, что дело не в "тошниловке" в левом ряду. До этого я ехал в правом ряду, а он подрезал меня с левого ряда, таким же наглым образом, как в эпизоде с автобусом. Просто это быдло привыкло так ездить. В "заглушенном" моменте с матами, он сказал потрясающую фразу: "что ты мне сигналишь, я же поворотник включил!!!" (ну это в переводе на литературный). Надеюсь НГ поспособствует, и направит это видео в компетентные органы, чтобы "награда" нашла своего героя
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 621
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 24.06.21 - 09:38
Цитата:
На маленькой женской машинке быдло? Не думаю. Просто что-то с головой у чувака или у вас машина слишком скромная,для которой он крутой на своей китайской дешевке.
bumerang:
это быдло привыкло так ездить
это быдло привыкло так ездить
На маленькой женской машинке быдло? Не думаю. Просто что-то с головой у чувака или у вас машина слишком скромная,для которой он крутой на своей китайской дешевке.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 749
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 24.06.21 - 19:26
Пресс-служба ДП прокомментировала:
"Управлением местной полицейской службы ДП Костанайской области водитель автомобиля CHEVROLET NEXIA был установлен в этот же день. В отношении 36-летнего водителя составлены административные протоколы по статьям: 596 ч. 3, ст. 606 ч. 1, ст. 614 ч. 1 КоАП РК".
"Управлением местной полицейской службы ДП Костанайской области водитель автомобиля CHEVROLET NEXIA был установлен в этот же день. В отношении 36-летнего водителя составлены административные протоколы по статьям: 596 ч. 3, ст. 606 ч. 1, ст. 614 ч. 1 КоАП РК".
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 25.06.21 - 10:21
Цитата:
Он не быдло. Вы видимо не видели быдлов. Оно баба скорей всего. . Обьясню почему. Оно создало аварийную ситуацию на дороги. Останавил авто по среди дороги,для дешевой разборки? Подошёл к вам на 9 секунд что б пропищать пару матов и уйди. Это простая баба . Он че ради матов такую ситуацию создал? Где удар в челюсть? Оцтой а не крутизна.
bumerang:
Он не быдло. Вы видимо не видели быдлов. Оно баба скорей всего. . Обьясню почему. Оно создало аварийную ситуацию на дороги. Останавил авто по среди дороги,для дешевой разборки? Подошёл к вам на 9 секунд что б пропищать пару матов и уйди. Это простая баба . Он че ради матов такую ситуацию создал? Где удар в челюсть? Оцтой а не крутизна.
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 25.06.21 - 12:50
Цитата:
Его поступок обсудил, теперь на счет маневра. Видео не сначало идет. Возможно он поворот включил , когда автора не было в проекте у родителей, вот он и уже на психе сделал свой глупый поступок. Тогда вы оба "хороши"
bumerang:
Его поступок обсудил, теперь на счет маневра. Видео не сначало идет. Возможно он поворот включил , когда автора не было в проекте у родителей, вот он и уже на психе сделал свой глупый поступок. Тогда вы оба "хороши"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 46
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 25.06.21 - 13:25
Цитата:
дак дважды до этого так подрезал, на 3й не пустили - обиделся) сейчас есть категория водятлов, что так торопятся сильно, что скачут из полосы в полосу, вот только чаще всего при этом раз за разом оказывается что "поскакушки" эти никак не помогают, они на том же месте в потоке остаются, даже если их пропускают.
Тогда вы оба "хороши"
дак дважды до этого так подрезал, на 3й не пустили - обиделся) сейчас есть категория водятлов, что так торопятся сильно, что скачут из полосы в полосу, вот только чаще всего при этом раз за разом оказывается что "поскакушки" эти никак не помогают, они на том же месте в потоке остаются, даже если их пропускают.
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