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≡ Очередной водятел... наездил на лишение
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41790
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:13
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Сегодня попался один неадекват на Абая. Сначала он несколько раз подрезал, перестроившись прямо перед моей машиной, ну а в конце, когда на 3 раз этот маневр ему не удался, дико взбесился и через 2 сплошные обогнал меня...далее провоцируя ДТП заставил меня остановится))) проорался, сел и поехал дальше.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10913
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 22:22
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
Давайте дождёмся ответа от соответствующих органов, возможно если промолчат, это был кто-то из своих, хотя нынче у них нет профессиональной солидарности как у врачей

Дык если никто заявление не писал - то так можно ждать бесконечно. Захотят- отреагируют, не захотят - сделают вид что не смотрели.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4707
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 22:30
#16
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Надеюсь ЖолПол это видео оценит, со всеми вытекающими)
Надеюсь этого достаточно для принятия мер или следует переться в дежурку и писать заявку на бумажном носителе
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10913
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 22:54
#17
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Цитата:
сайлау курманов:
Надеюсь этого достаточно для принятия мер

Министерство информации и индустриального развития мониторит интернет, мож они такое в ЖолПол скидывают?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12120
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 24.06.21 - 08:49
#18
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Цитата:
Сабыр:
Зайка,я


да будь хоть зайкой,хоть чертом лысым,
чем сабыром не знающим правила поведения на дороге.

[Исправлено: alex_60, 24.06.2021 - 09:08]
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bumerang
§ bumerang
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.06.15
Сообщений:
185
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 24.06.21 - 09:15
#19
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Сабыр, так в том и дело, что дело не в "тошниловке" в левом ряду. До этого я ехал в правом ряду, а он подрезал меня с левого ряда, таким же наглым образом, как в эпизоде с автобусом. Просто это быдло привыкло так ездить. В "заглушенном" моменте с матами, он сказал потрясающую фразу: "что ты мне сигналишь, я же поворотник включил!!!" (ну это в переводе на литературный). Надеюсь НГ поспособствует, и направит это видео в компетентные органы, чтобы "награда" нашла своего героя
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
621
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 24.06.21 - 09:38
#20
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Цитата:
bumerang:
это быдло привыкло так ездить

На маленькой женской машинке быдло? Не думаю. Просто что-то с головой у чувака или у вас машина слишком скромная,для которой он крутой на своей китайской дешевке.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
749
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 24.06.21 - 19:26
#21
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Пресс-служба ДП прокомментировала:
"Управлением местной полицейской службы ДП Костанайской области водитель автомобиля CHEVROLET NEXIA был установлен в этот же день. В отношении 36-летнего водителя составлены административные протоколы по статьям: 596 ч. 3, ст. 606 ч. 1, ст. 614 ч. 1 КоАП РК".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10270
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 25.06.21 - 10:21
#22
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Цитата:
bumerang:

Он не быдло. Вы видимо не видели быдлов. Оно баба скорей всего. . Обьясню почему. Оно создало аварийную ситуацию на дороги. Останавил авто по среди дороги,для дешевой разборки? Подошёл к вам на 9 секунд что б пропищать пару матов и уйди. Это простая баба . Он че ради матов такую ситуацию создал? Где удар в челюсть? Оцтой а не крутизна.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10270
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 25.06.21 - 12:50
#23
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Цитата:
bumerang:

Его поступок обсудил, теперь на счет маневра. Видео не сначало идет. Возможно он поворот включил , когда автора не было в проекте у родителей, вот он и уже на психе сделал свой глупый поступок. Тогда вы оба "хороши"
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
46
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 25.06.21 - 13:25
#24
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Цитата:
Тогда вы оба "хороши"

дак дважды до этого так подрезал, на 3й не пустили - обиделся) сейчас есть категория водятлов, что так торопятся сильно, что скачут из полосы в полосу, вот только чаще всего при этом раз за разом оказывается что "поскакушки" эти никак не помогают, они на том же месте в потоке остаются, даже если их пропускают.
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