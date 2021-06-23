Отправлено: - 22:22

сайлау курманов:

Давайте дождёмся ответа от соответствующих органов, возможно если промолчат, это был кто-то из своих, хотя нынче у них нет профессиональной солидарности как у врачей

Цитата:Дык если никто заявление не писал - то так можно ждать бесконечно. Захотят- отреагируют, не захотят - сделают вид что не смотрели.