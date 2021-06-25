Отправлено: - 10:51

Ох уж эти косули - постоянно дорогу перебегают прям перед машиной, пару раз еле успел остановиться. Тут их прям стада бегают, ждать иногда приходится - пока все перебегут. Примерно в паре километров от моего дома их лежбище - до сотни штук там отдыхают под деревьями, лежат - одни головы торчат над травойОдин мужик меня обгонял как-то на легковой - и спас мою машину. Сбил дурик косулю которая мне под колеса летела, его машина вхлам, жуткое зрелище.