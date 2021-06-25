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≡ Сибирскую косулю незаконно застрелили в Мендыкаринском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41789
Сибирскую косулю незаконно застрелили в Мендыкаринском районе
Отправлено: 25.06.21 - 10:51
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Ее тушу, а также незарегистрированное двуствольное охотничье ружье марки ИЖ-716, изъяли у 36-летнего жителя Мендыкаринского района при осмотре автомобиля. Инцидент произошел 22 июня, около 13.00, на полевой дороге, в 3 км от с. Байгожа.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10913
Re: Сибирскую косулю незаконно застрелили в Мендыкаринском...
Отправлено: 25.06.21 - 10:51
#1
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Ох уж эти косули - постоянно дорогу перебегают прям перед машиной, пару раз еле успел остановиться. Тут их прям стада бегают, ждать иногда приходится - пока все перебегут. Примерно в паре километров от моего дома их лежбище - до сотни штук там отдыхают под деревьями, лежат - одни головы торчат над травой :lol: Один мужик меня обгонял как-то на легковой - и спас мою машину. Сбил дурик косулю которая мне под колеса летела, его машина вхлам, жуткое зрелище.
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