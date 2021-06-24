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≡ «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41789
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 11:41
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- На некоторых фотографиях не было орденов, были только лица героев, - сообщила руководитель отдела культуры Айсулу Аубакирова. - Но список со всеми наградами прилагался. Видимо, подрядчики заострили больше внимания на внешнем сходстве героев.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2443
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 16:54
#15
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Цитата:
abaika95:
Иронично что ты постоянно пытаешься найти косяки у акимата и сам при этом косячишь Вы с акиматом стоите друг друга)) Устройся уже туда,чтобы "зло" воссоединилось)


Это ТВОИ аргументы? Или тебе можно без аргументов?

Цитата:
abaika95:
Аргументов-0 Логики-0 Ума нет


Интеллект женщины можно заменить длиной ног и размером бюста. А вот для мужчины отсутствие интеллекта- критично.
Сочувствую тебе, жалкий!:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8397
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 17:03
#16
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Цитата:
таноми52:
Это ТВОИ аргументы? Или тебе можно без аргументов?

Да это мой аргумент
А не твой тяф в каждой ветке
Цитата:
таноми52:
Интеллект женщины можно заменить длиной ног и размером бюста

Тебе не повезло ни с тем не с другим
Жалко)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2443
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 17:26
#17
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Цитата:
abaika95:
А не твой тяф в каждой ветке


В каждой ветке тяфкаешь ты!(Известный приём - переброс своих косяков на оппонента!)
Это очевидно каждому форумчанину, а вот твой тяф о моих физических параметрах от твоего бессилия :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8397
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 21:05
#18
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Цитата:
таноми52:
Это очевидно каждому форумчанину, а вот твой тяф о моих физических параметрах от твоего бессилия

Да я бессилен пред посредственностью
Цитата:
таноми52:
В каждой ветке тяфкаешь ты!(Известный приём - переброс своих косяков на оппонента!)

Нет я хотябы Титова не путаю
Так что мимо,посредственность
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2110
Re: «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке...
Отправлено: 24.06.21 - 21:23
#19
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Цитата:
abaika95:
И вообще во всем мире все понимают кирилицу и мнение каких-то там узбеков или казахов не должно никого волновать) Логично

При чем здесь казахи?
Много ли ты сам знаешь казахов, кто пишет и читает на родном языке на латинице?
Да уж...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7180
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 21:32
#20
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Цитата:
abaika95:
Нет я хотябы Титова не путаю

Титова не путаешь, зато историю переписывать горазд.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8397
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 21:55
#21
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Цитата:
Нурбанчик:
При чем здесь казахи? Много ли ты сам знаешь казахов, кто пишет и читает на родном языке на латинице?

Большинство
Ничего сложного
Цитата:
elektron:
Титова не путаешь, зато историю переписывать горазд.

Где я хоть раз что-то переписал?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7180
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 22:08
#22
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Цитата:
abaika95:
Где я хоть раз что-то переписал?)

Ну скажем преподносите в своём видении. Конечно имеете право. Но тогда и не стоит удивляться реакции форумчан (разве что это было преднамеренно сделано)Цитата:
abaika95: За что там наши войны шли воевать? За кирилицу?за русский язык? За булочку? За трамвайчик?
Что за бред?
Цитата:
abaika95: А есть ли смысл писать имена погибших узбеков в России на непонятной кириллице? Или во Франции есть ли смысл имена погибших там партизан из СССР писать на непонятной латинице?

Очередной бред.
Смысл есть всегда и на всех языках, в зависимости от страны. Но зачем издеваться на пятой версии (и не последней походу) в КЗ, когда есть языки на кириллице.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8397
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 23:16
#23
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Цитата:
elektron:
Ну скажем преподносите в своём видении. Конечно имеете право. Но тогда и не стоит удивляться реакции форумчан (разве что это было преднамеренно сделано

Да плевать мне на реакцию тех форумчан)) ну честно)
Я высказываю свое мнение
Если оно кому то не нравится тот может аргументировано мне возразить
Таких мало
Сталкер и еще несколько умных (было интересно)
Остальные тяфкают в ответ а это не мнение а просто тяфка либо взаимный троллинг)
Редакция это видит
Что форум превратился в черти что не потомучто я тут а потомучто остальные мало кто может мне возразить))
Цитата:
elektron:
Что за бред?

Вот опять
В контекст надо быть погруженным полностью
Я для кого во флуде видосы скидываю?
Если вы их не смотрите и не понимаете меня кто вам виноват? Цитата:
elektron:
Очередной бред. Смысл есть всегда и на всех языках, в зависимости от страны. Но зачем издеваться на пятой версии (и не последней походу) в КЗ, когда есть языки на кириллице.

Что за бред? Да пусть хоть 500 версий будет это гос язык
И будет 500 таких вариантов написания
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7180
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 23:23
#24
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Цитата:
abaika95:

Вы не видите очевидного, жаль. :-o
Хотя может это садо-мазо такое? Я не знаю.
Вы даже о своём языке выражаетесь не уважительно (если это ваш язык):
Цитата:
abaika95:
Да пусть хоть 500 версий будет это гос язык

Моральная планка на нуле. Обсуждать даже как то и нечего.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8397
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 25.06.21 - 00:26
#25
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Цитата:
elektron:
Вы не видите очевидного, жаль.

Я не могу видеть то что очевидно вам
Вам может очевидно что все люди за рейном бабуины
Я этого не вижу))
Цитата:
elektron:
Моральная планка на нуле. Обсуждать даже как то и нечего.

Да я и не обсуждал бы если немецкие власти искали оптимальный алфавит для своего языка
Ну ищут и ищут
Сугубо ваши личные проблемы)
Но вам чето покоя не даёт эта тема у нас ) в чем причина?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
262
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 25.06.21 - 05:25
#26
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Цитата:
abaika95:
Аргументов-0 Логики-0 Ума нет Что хотят? Непонятно Тяф тяф одно из за угла)

Весьма самокритично...

[Исправлено: гражданин СССР, 25.06.2021 - 05:58]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
262
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 25.06.21 - 06:02
#27
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Не знаю какой знаменитый скульптор ваял бюсты героев, но почему-то практически у всех азиатская внешность, или это только мое мнение?

[Исправлено: гражданин СССР, 25.06.2021 - 06:04]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12119
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 25.06.21 - 08:40
#28
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Цитата:
abaika95:
форум превратился в черти что

Цитата:
abaika95:
потомучто я тут


да,это так.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8397
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 25.06.21 - 10:26
#29
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Цитата:
гражданин СССР:
Весьма самокритично...

Вот ещё один тяф подскочил
Надо уже будку расширять для вас)Цитата:
гражданин СССР:
но почему-то практически у всех азиатская внешность, или это только мое мнение?

Только твое
Цитата:
alex_60:
да,это так.

Пишет чел который появился тут 3 месяца назад)
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