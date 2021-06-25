Цитата:
maxsaf: Так вы потомок Чингисхана или нет?)
А вы потомок английской королевы или нет?) Цитата:
alex_60: оралман. из России. там видать не пригодился нигде.
Да так и было Цитата:
alex_60: вообще бы надо посерьезнее соответсвующим органам относиться к отбору оралманов. а то приедет вот такой подстрекатель,еще пацан по сути,
Вообще лялька Цитата:
alex_60: и начинает воду мутить,в наших краях нам это ни к чему. таких надо сразу,как в известном вчерашнем меме
В ваших краях это чьих? Тут башкиры тысячелетние жили по рассказам одного мужика в юбке Ты башкир? Наврядле Так что тебя надо выпнуть отседа как в меме)) Цитата:
maxsaf: Может он на задании оттуда - двойной агент?
Ну вооот Раскусили У меня задание было от ФСБ всех русских кому че не нравится здесь,за речку Уй отправить)) а ФСБ у себя таких на Камчатку отправляет картошку сажать)Цитата:
alex_60:
казахи хорошо живут.чего им дергаться.
Чтож ты ещё не там?
Там же все хорошо живут?
Каждый в доме с бассейном сразу)