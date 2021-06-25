Отправлено: - 10:24

maxsaf: Так вы потомок Чингисхана или нет?)

alex_60: оралман. из России. там видать не пригодился нигде.

alex_60: вообще бы надо посерьезнее соответсвующим органам относиться к отбору оралманов. а то приедет вот такой подстрекатель,еще пацан по сути,

alex_60: и начинает воду мутить,в наших краях нам это ни к чему. таких надо сразу,как в известном вчерашнем меме

maxsaf: Может он на задании оттуда - двойной агент?

alex_60:

казахи хорошо живут.чего им дергаться.

Цитата:А вы потомок английской королевы или нет?) Цитата:Да так и было Цитата:Вообще лялька Цитата:В ваших краях это чьих? Тут башкиры тысячелетние жили по рассказам одного мужика в юбке Ты башкир? Наврядле Так что тебя надо выпнуть отседа как в меме)) Цитата:Ну вооот Раскусили У меня задание было от ФСБ всех русских кому че не нравится здесь,за речку Уй отправить)) а ФСБ у себя таких на Камчатку отправляет картошку сажать)Цитата:Чтож ты ещё не там?Там же все хорошо живут?Каждый в доме с бассейном сразу)