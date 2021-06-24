Отправлено: - 23:21

elektron:

Вот гордость берёт сразу видно. И демократия и свобода мнения. Главное чтоб не фашисты это сделали.

maxsaf:

Или теперь уже не все - беглые крепостные? )

maxsaf:

Ну надо разобраться совместными усилиями - а то вдруг у автохонов какие-то привилегии появятся? Вдруг им квартиры начнут бесплатно раздавать, оставшиеся без хозяев, брошенные

Цитата:А причем тут фашисты? Зачем ходить ряженым?) в России бегают и бьют ряженных геев,так и у нас ряженых приучают)Тоталитаризм да))Цитата:А я ее вкладыаю в понятие беглые крепостные что-то плохоеЭто просто факт))Цитата:Да в столице решили квартиры давать тем кто привилсяКто умнее будет, привьетсяи получит автохтоны или нет?))Делаем ставки?))