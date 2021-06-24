Отправлено: - 23:16

elektron:

Ну скажем преподносите в своём видении. Конечно имеете право. Но тогда и не стоит удивляться реакции форумчан (разве что это было преднамеренно сделано

elektron:

Что за бред?

elektron:

Очередной бред. Смысл есть всегда и на всех языках, в зависимости от страны. Но зачем издеваться на пятой версии (и не последней походу) в КЗ, когда есть языки на кириллице.

Цитата:Да плевать мне на реакцию тех форумчан)) ну честно)Я высказываю свое мнениеЕсли оно кому то не нравится тот может аргументировано мне возразитьТаких малоСталкер и еще несколько умных (было интересно)Остальные тяфкают в ответ а это не мнение а просто тяфка либо взаимный троллинг)Редакция это видитЧто форум превратился в черти что не потомучто я тут а потомучто остальные мало кто может мне возразить))Цитата:Вот опятьВ контекст надо быть погруженным полностьюЯ для кого во флуде видосы скидываю?Если вы их не смотрите и не понимаете меня кто вам виноват? Цитата:Что за бред? Да пусть хоть 500 версий будет это гос языкИ будет 500 таких вариантов написания