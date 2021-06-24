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- Какие он нам красивые слова говорил, а как при этом обманывал! Думает, ему все простят за красивые глазки? - возмутилась одна из потерпевших.

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