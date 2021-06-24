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≡ "И чтоб отсидел до последнего дня!" - Прения по делу о "мебельном" мошенничестве прошли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41787
"И чтоб отсидел до последнего дня!" - Прения по делу о "мебельном" мошенничестве прошли в суде Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 20:20
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Уголовное дело в отношении Владлена ГОРЕЦКОГО, который обвинялся в том, что брал предоплату за изготовление мебели, но заказы не исполнял, закончили рассматривать в суде № 2 Костаная. Сегодня, 24 июня, прошли прения.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
109
Re: "И чтоб отсидел до последнего дня!" - Прения по...
Отправлено: 24.06.21 - 20:20
#1
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Цитата:
- Какие он нам красивые слова говорил, а как при этом обманывал! Думает, ему все простят за красивые глазки? - возмутилась одна из потерпевших.

Что вы хотели ,то и получили
Обращайтесь в легальные конторы с родословной.
И ,да цена в пять копеек должна настораживать ,а не расслаблять...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4707
Re: "И чтоб отсидел до последнего дня!" - Прения по...
Отправлено: 25.06.21 - 05:11
#2
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Всегда удивляюсь людям которые находят окольные пути, когда дорога вон перед вами. Мебели в городе завались, нет , несут деньги куда угодно, хоть в гараж или офис арендованный на неделю. Так и с этими участками под индивидуальное строительство. Я посчитал, дом в котором я живу, вернее материалы из которых он сложен по нынешним ценам стоят около пятьдесят лямов, а ещё ведь построить. Получается чтоб заполучить на участке такой же двухэтажный домик с отдельно стоящим сараем, баней и загородить обойдется сто миллионов. Не легче ли купить готовый дом?
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