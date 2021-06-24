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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7180
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:09
Цитата:
Вот гордость берёт сразу видно. И демократия и свобода мнения.
Главное чтоб не фашисты это сделали.
[Исправлено: elektron, 24.06.2021 - 18:11]
abaika95:
Пару раз усы им выщипали и больше их не видно стало)
Пару раз усы им выщипали и больше их не видно стало)
Вот гордость берёт сразу видно. И демократия и свобода мнения.
Главное чтоб не фашисты это сделали.
[Исправлено: elektron, 24.06.2021 - 18:11]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:12
Цитата:
И тут же
Цитата:
Или теперь уже не все - беглые крепостные? ))
abaika95:
Но казаков уважаю (настоящих)
Но казаков уважаю (настоящих)
И тут же
Цитата:
abaika95:
А вот казаки нигде Беглые крепостные нигде не автохтоны))
А вот казаки нигде Беглые крепостные нигде не автохтоны))
Или теперь уже не все - беглые крепостные? ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:16
Цитата:
Ну надо разобраться совместными усилиями - а то вдруг у автохонов какие-то привилегии появятся? Вдруг им квартиры начнут бесплатно раздавать, оставшиеся без хозяев, брошенные, а вам ниче не достанется
[Исправлено: maxsaf, 24.06.2021 - 23:18]
abaika95:
Я вам уже вроде говорил и вы потвердили Вы истории вы ноль)) Так зачем углубляетесь в глупости ?))
Я вам уже вроде говорил и вы потвердили Вы истории вы ноль)) Так зачем углубляетесь в глупости ?))
Ну надо разобраться совместными усилиями - а то вдруг у автохонов какие-то привилегии появятся? Вдруг им квартиры начнут бесплатно раздавать, оставшиеся без хозяев, брошенные, а вам ниче не достанется
[Исправлено: maxsaf, 24.06.2021 - 23:18]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:21
Цитата:
А причем тут фашисты? Зачем ходить ряженым?) в России бегают и бьют ряженных геев,так и у нас ряженых приучают)
Тоталитаризм да))
Цитата:
А я ее вкладыаю в понятие беглые крепостные что-то плохое
Это просто факт))Цитата:
Да в столице решили квартиры давать тем кто привился
Кто умнее будет, привьетсяи получит автохтоны или нет?))
Делаем ставки?))
elektron:
Вот гордость берёт сразу видно. И демократия и свобода мнения. Главное чтоб не фашисты это сделали.
Вот гордость берёт сразу видно. И демократия и свобода мнения. Главное чтоб не фашисты это сделали.
А причем тут фашисты? Зачем ходить ряженым?) в России бегают и бьют ряженных геев,так и у нас ряженых приучают)
Тоталитаризм да))
Цитата:
maxsaf:
Или теперь уже не все - беглые крепостные? )
Или теперь уже не все - беглые крепостные? )
А я ее вкладыаю в понятие беглые крепостные что-то плохое
Это просто факт))Цитата:
maxsaf:
Ну надо разобраться совместными усилиями - а то вдруг у автохонов какие-то привилегии появятся? Вдруг им квартиры начнут бесплатно раздавать, оставшиеся без хозяев, брошенные
Ну надо разобраться совместными усилиями - а то вдруг у автохонов какие-то привилегии появятся? Вдруг им квартиры начнут бесплатно раздавать, оставшиеся без хозяев, брошенные
Да в столице решили квартиры давать тем кто привился
Кто умнее будет, привьетсяи получит автохтоны или нет?))
Делаем ставки?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7180
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:27
Цитата:
Ну за ваш бред вам тут усы не дёргают же, зачем бред писать?
abaika95:
Зачем ходить ряженым?)
Зачем ходить ряженым?)
Ну за ваш бред вам тут усы не дёргают же, зачем бред писать?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:28
Цитата:
Да, ставлю доллар, что вам ниче не достанется
Алекс - ваще автохон, он два раза привился, по документам
[Исправлено: maxsaf, 24.06.2021 - 23:31]
abaika95:
Делаем ставки?))
Делаем ставки?))
Да, ставлю доллар, что вам ниче не достанется
Алекс - ваще автохон, он два раза привился, по документам
[Исправлено: maxsaf, 24.06.2021 - 23:31]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22086
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:41
Цитата:
Да, Монголам!...
abaika95:
Моим предкам?))
Моим предкам?))
Да, Монголам!...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:47
Цитата:
Так и за ваш бред и за бред Макса усы не дергают тут,а надо бы ))
Цитата:
Так разыграют между столичными
Мне и Алексу точно не достанется Цитата:
Причем тут монголам?))
Или тебя так обидело что не считаю я тебе немцем ?))
Русский ты по всем параметрам который придумал себе немецкие корни и свалил за бугор тусоваться))
Монголом в такой ситуации даже как-то льстит)
elektron:
Ну за ваш бред вам тут усы не дёргают же, зачем бред писать?
Ну за ваш бред вам тут усы не дёргают же, зачем бред писать?
Так и за ваш бред и за бред Макса усы не дергают тут,а надо бы ))
Цитата:
maxsaf:
Да, ставлю доллар, что вам ниче не достанется Алекс - ваще автохон, он два раза привился, по документам
Да, ставлю доллар, что вам ниче не достанется Алекс - ваще автохон, он два раза привился, по документам
Так разыграют между столичными
Мне и Алексу точно не достанется Цитата:
drakon:
Да, Монголам!...
Да, Монголам!...
Причем тут монголам?))
Или тебя так обидело что не считаю я тебе немцем ?))
Русский ты по всем параметрам который придумал себе немецкие корни и свалил за бугор тусоваться))
Монголом в такой ситуации даже как-то льстит)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:54
Цитата:
Ну помечтайте как вы меня дергаете за усы - хотя довольно странная эротическая фантазия, но мечтать не вредно
abaika95:
Так и за ваш бред и за бред Макса усы не дергают тут,а надо бы )
Так и за ваш бред и за бред Макса усы не дергают тут,а надо бы )
Ну помечтайте как вы меня дергаете за усы - хотя довольно странная эротическая фантазия, но мечтать не вредно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7180
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 00:04
Вот интересно, есть ли на сегодня, хоть одна фирма в Костанае, перенимающая хоть какие-то расходы для здоровья граждан (ну как минимум работников)?
Я на Миллионке и в бассейн ходил за счёт предприятия и зубы в Стомеде лечил.
[Исправлено: elektron, 24.06.2021 - 19:05]
Я на Миллионке и в бассейн ходил за счёт предприятия и зубы в Стомеде лечил.
[Исправлено: elektron, 24.06.2021 - 19:05]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14048
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 00:15
Цитата:
Я как-то давал стране пепси-колу. Это крупный холдинг Казахстана - там мед страховки были - мы только налог заплатили (40000 начислили как зарплату, вычли налог 4000 и ей же оплатили ДМС). Тоже и зубы лечил и к другим врачам обращался. Но это давно было. Как сейчас - не знаю.
elektron:
Вот интересно, есть ли на сегодня, хоть одна фирма в Костанае, перенимающая хоть какие-то расходы для здоровья граждан (ну как минимум работников)?
Вот интересно, есть ли на сегодня, хоть одна фирма в Костанае, перенимающая хоть какие-то расходы для здоровья граждан (ну как минимум работников)?
Я как-то давал стране пепси-колу. Это крупный холдинг Казахстана - там мед страховки были - мы только налог заплатили (40000 начислили как зарплату, вычли налог 4000 и ей же оплатили ДМС). Тоже и зубы лечил и к другим врачам обращался. Но это давно было. Как сейчас - не знаю.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 00:21
Цитата:
Считайте каждый раз когда я вам сарказмично отвечаю это вот я дёргаю за усы вас))
Цитата:
Баян Сулу и большевичка вроде социально обеспечены в таком плане
По области почти все промышленные предприятия и некоторые агро
maxsaf:
Ну помечтайте как вы меня дергаете за усы - хотя довольно странная эротическая фантазия, но мечтать не вредно
Ну помечтайте как вы меня дергаете за усы - хотя довольно странная эротическая фантазия, но мечтать не вредно
Считайте каждый раз когда я вам сарказмично отвечаю это вот я дёргаю за усы вас))
Цитата:
elektron:
Вот интересно, есть ли на сегодня, хоть одна фирма в Костанае, перенимающая хоть какие-то расходы для здоровья граждан (ну как минимум работников)? Я на Миллионке и в бассейн ходил за счёт предприятия и зубы в Стомеде лечил.
Вот интересно, есть ли на сегодня, хоть одна фирма в Костанае, перенимающая хоть какие-то расходы для здоровья граждан (ну как минимум работников)? Я на Миллионке и в бассейн ходил за счёт предприятия и зубы в Стомеде лечил.
Баян Сулу и большевичка вроде социально обеспечены в таком плане
По области почти все промышленные предприятия и некоторые агро
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 01:02
Цитата:
Так вы потомок Чингисхана или нет?))
abaika95:
Причем тут монголам?))
Причем тут монголам?))
Так вы потомок Чингисхана или нет?))
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