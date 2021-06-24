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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7180
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:09
#3571
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Цитата:
abaika95:
Пару раз усы им выщипали и больше их не видно стало)

Вот гордость берёт сразу видно. И демократия и свобода мнения. 8-)
Главное чтоб не фашисты это сделали.

[Исправлено: elektron, 24.06.2021 - 18:11]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10906
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:12
#3572
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Цитата:
abaika95:
Но казаков уважаю (настоящих)

И тут же
Цитата:
abaika95:
А вот казаки нигде Беглые крепостные нигде не автохтоны))

Или теперь уже не все - беглые крепостные? ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10906
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:16
#3573
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Цитата:
abaika95:
Я вам уже вроде говорил и вы потвердили Вы истории вы ноль)) Так зачем углубляетесь в глупости ?))

Ну надо разобраться совместными усилиями - а то вдруг у автохонов какие-то привилегии появятся? Вдруг им квартиры начнут бесплатно раздавать, оставшиеся без хозяев, брошенные, а вам ниче не достанется :lol:

[Исправлено: maxsaf, 24.06.2021 - 23:18]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8394
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:21
#3574
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Цитата:
elektron:
Вот гордость берёт сразу видно. И демократия и свобода мнения. Главное чтоб не фашисты это сделали.

А причем тут фашисты? Зачем ходить ряженым?) в России бегают и бьют ряженных геев,так и у нас ряженых приучают)
Тоталитаризм да))
Цитата:
maxsaf:
Или теперь уже не все - беглые крепостные? )

А я ее вкладыаю в понятие беглые крепостные что-то плохое
Это просто факт))Цитата:
maxsaf:
Ну надо разобраться совместными усилиями - а то вдруг у автохонов какие-то привилегии появятся? Вдруг им квартиры начнут бесплатно раздавать, оставшиеся без хозяев, брошенные

Да в столице решили квартиры давать тем кто привился
Кто умнее будет, привьетсяи получит автохтоны или нет?))
Делаем ставки?))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7180
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:27
#3575
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Цитата:
abaika95:
Зачем ходить ряженым?)

Ну за ваш бред вам тут усы не дёргают же, зачем бред писать? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10906
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:28
#3576
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Цитата:
abaika95:
Делаем ставки?))

Да, ставлю доллар, что вам ниче не достанется :lol:
Алекс - ваще автохон, он два раза привился, по документам 8-)

[Исправлено: maxsaf, 24.06.2021 - 23:31]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22086
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:41
#3577
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Цитата:
abaika95:
Моим предкам?))

Да, Монголам!...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8394
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:47
#3578
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Цитата:
elektron:
Ну за ваш бред вам тут усы не дёргают же, зачем бред писать?

Так и за ваш бред и за бред Макса усы не дергают тут,а надо бы ))
Цитата:
maxsaf:
Да, ставлю доллар, что вам ниче не достанется Алекс - ваще автохон, он два раза привился, по документам

Так разыграют между столичными
Мне и Алексу точно не достанется Цитата:
drakon:
Да, Монголам!...

Причем тут монголам?))
Или тебя так обидело что не считаю я тебе немцем ?))
Русский ты по всем параметрам который придумал себе немецкие корни и свалил за бугор тусоваться))
Монголом в такой ситуации даже как-то льстит)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10906
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:54
#3579
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Цитата:
abaika95:
Так и за ваш бред и за бред Макса усы не дергают тут,а надо бы )

Ну помечтайте как вы меня дергаете за усы - хотя довольно странная эротическая фантазия, но мечтать не вредно :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7180
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 00:04
#3580
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Вот интересно, есть ли на сегодня, хоть одна фирма в Костанае, перенимающая хоть какие-то расходы для здоровья граждан (ну как минимум работников)?
Я на Миллионке и в бассейн ходил за счёт предприятия и зубы в Стомеде лечил. :lol:

[Исправлено: elektron, 24.06.2021 - 19:05]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14048
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 00:15
#3581
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Цитата:
elektron:
Вот интересно, есть ли на сегодня, хоть одна фирма в Костанае, перенимающая хоть какие-то расходы для здоровья граждан (ну как минимум работников)?

Я как-то давал стране пепси-колу. Это крупный холдинг Казахстана - там мед страховки были - мы только налог заплатили (40000 начислили как зарплату, вычли налог 4000 и ей же оплатили ДМС). Тоже и зубы лечил и к другим врачам обращался. Но это давно было. Как сейчас - не знаю.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8394
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 00:21
#3582
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Цитата:
maxsaf:
Ну помечтайте как вы меня дергаете за усы - хотя довольно странная эротическая фантазия, но мечтать не вредно

Считайте каждый раз когда я вам сарказмично отвечаю это вот я дёргаю за усы вас))
Цитата:
elektron:
Вот интересно, есть ли на сегодня, хоть одна фирма в Костанае, перенимающая хоть какие-то расходы для здоровья граждан (ну как минимум работников)? Я на Миллионке и в бассейн ходил за счёт предприятия и зубы в Стомеде лечил.

Баян Сулу и большевичка вроде социально обеспечены в таком плане
По области почти все промышленные предприятия и некоторые агро
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10906
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.06.21 - 01:02
#3583
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Цитата:
abaika95:
Причем тут монголам?))

Так вы потомок Чингисхана или нет?))
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