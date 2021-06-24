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«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41787
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 11:41
- На некоторых фотографиях не было орденов, были только лица героев, - сообщила руководитель отдела культуры Айсулу Аубакирова. - Но список со всеми наградами прилагался. Видимо, подрядчики заострили больше внимания на внешнем сходстве героев.
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«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 16:54
Цитата:
Это ТВОИ аргументы? Или тебе можно без аргументов?
Цитата:
Интеллект женщины можно заменить длиной ног и размером бюста. А вот для мужчины отсутствие интеллекта- критично.
Сочувствую тебе, жалкий!
abaika95:
Иронично что ты постоянно пытаешься найти косяки у акимата и сам при этом косячишь Вы с акиматом стоите друг друга)) Устройся уже туда,чтобы "зло" воссоединилось)
Иронично что ты постоянно пытаешься найти косяки у акимата и сам при этом косячишь Вы с акиматом стоите друг друга)) Устройся уже туда,чтобы "зло" воссоединилось)
Это ТВОИ аргументы? Или тебе можно без аргументов?
Цитата:
abaika95:
Аргументов-0 Логики-0 Ума нет
Аргументов-0 Логики-0 Ума нет
Интеллект женщины можно заменить длиной ног и размером бюста. А вот для мужчины отсутствие интеллекта- критично.
Сочувствую тебе, жалкий!
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 17:03
Цитата:
Да это мой аргумент
А не твой тяф в каждой ветке
Цитата:
Тебе не повезло ни с тем не с другим
Жалко)
таноми52:
Это ТВОИ аргументы? Или тебе можно без аргументов?
Это ТВОИ аргументы? Или тебе можно без аргументов?
Да это мой аргумент
А не твой тяф в каждой ветке
Цитата:
таноми52:
Интеллект женщины можно заменить длиной ног и размером бюста
Интеллект женщины можно заменить длиной ног и размером бюста
Тебе не повезло ни с тем не с другим
Жалко)
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 17:26
Цитата:
В каждой ветке тяфкаешь ты!(Известный приём - переброс своих косяков на оппонента!)
Это очевидно каждому форумчанину, а вот твой тяф о моих физических параметрах от твоего бессилия
abaika95:
А не твой тяф в каждой ветке
А не твой тяф в каждой ветке
В каждой ветке тяфкаешь ты!(Известный приём - переброс своих косяков на оппонента!)
Это очевидно каждому форумчанину, а вот твой тяф о моих физических параметрах от твоего бессилия
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 21:05
Цитата:
Да я бессилен пред посредственностью
Цитата:
Нет я хотябы Титова не путаю
Так что мимо,посредственность
таноми52:
Это очевидно каждому форумчанину, а вот твой тяф о моих физических параметрах от твоего бессилия
Это очевидно каждому форумчанину, а вот твой тяф о моих физических параметрах от твоего бессилия
Да я бессилен пред посредственностью
Цитата:
таноми52:
В каждой ветке тяфкаешь ты!(Известный приём - переброс своих косяков на оппонента!)
В каждой ветке тяфкаешь ты!(Известный приём - переброс своих косяков на оппонента!)
Нет я хотябы Титова не путаю
Так что мимо,посредственность
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2110
Re: «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке...
Отправлено: 24.06.21 - 21:23
Цитата:
При чем здесь казахи?
Много ли ты сам знаешь казахов, кто пишет и читает на родном языке на латинице?
Да уж...
abaika95:
И вообще во всем мире все понимают кирилицу и мнение каких-то там узбеков или казахов не должно никого волновать) Логично
И вообще во всем мире все понимают кирилицу и мнение каких-то там узбеков или казахов не должно никого волновать) Логично
При чем здесь казахи?
Много ли ты сам знаешь казахов, кто пишет и читает на родном языке на латинице?
Да уж...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7179
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 21:32
Цитата:
Титова не путаешь, зато историю переписывать горазд.
abaika95:
Нет я хотябы Титова не путаю
Нет я хотябы Титова не путаю
Титова не путаешь, зато историю переписывать горазд.
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 21:55
Цитата:
Большинство
Ничего сложного
Цитата:
Где я хоть раз что-то переписал?)
Нурбанчик:
При чем здесь казахи? Много ли ты сам знаешь казахов, кто пишет и читает на родном языке на латинице?
При чем здесь казахи? Много ли ты сам знаешь казахов, кто пишет и читает на родном языке на латинице?
Большинство
Ничего сложного
Цитата:
elektron:
Титова не путаешь, зато историю переписывать горазд.
Титова не путаешь, зато историю переписывать горазд.
Где я хоть раз что-то переписал?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7179
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 22:08
Цитата:
Ну скажем преподносите в своём видении. Конечно имеете право. Но тогда и не стоит удивляться реакции форумчан (разве что это было преднамеренно сделано)Цитата:
Цитата:
Очередной бред.
Смысл есть всегда и на всех языках, в зависимости от страны. Но зачем издеваться на пятой версии (и не последней походу) в КЗ, когда есть языки на кириллице.
abaika95:
Где я хоть раз что-то переписал?)
Где я хоть раз что-то переписал?)
Ну скажем преподносите в своём видении. Конечно имеете право. Но тогда и не стоит удивляться реакции форумчан (разве что это было преднамеренно сделано)Цитата:
abaika95: За что там наши войны шли воевать? За кирилицу?за русский язык? За булочку? За трамвайчик?Что за бред?
Цитата:
abaika95: А есть ли смысл писать имена погибших узбеков в России на непонятной кириллице? Или во Франции есть ли смысл имена погибших там партизан из СССР писать на непонятной латинице?
Очередной бред.
Смысл есть всегда и на всех языках, в зависимости от страны. Но зачем издеваться на пятой версии (и не последней походу) в КЗ, когда есть языки на кириллице.
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 23:16
Цитата:
Да плевать мне на реакцию тех форумчан)) ну честно)
Я высказываю свое мнение
Если оно кому то не нравится тот может аргументировано мне возразить
Таких мало
Сталкер и еще несколько умных (было интересно)
Остальные тяфкают в ответ а это не мнение а просто тяфка либо взаимный троллинг)
Редакция это видит
Что форум превратился в черти что не потомучто я тут а потомучто остальные мало кто может мне возразить))
Цитата:
Вот опять
В контекст надо быть погруженным полностью
Я для кого во флуде видосы скидываю?
Если вы их не смотрите и не понимаете меня кто вам виноват? Цитата:
Что за бред? Да пусть хоть 500 версий будет это гос язык
И будет 500 таких вариантов написания
elektron:
Ну скажем преподносите в своём видении. Конечно имеете право. Но тогда и не стоит удивляться реакции форумчан (разве что это было преднамеренно сделано
Ну скажем преподносите в своём видении. Конечно имеете право. Но тогда и не стоит удивляться реакции форумчан (разве что это было преднамеренно сделано
Да плевать мне на реакцию тех форумчан)) ну честно)
Я высказываю свое мнение
Если оно кому то не нравится тот может аргументировано мне возразить
Таких мало
Сталкер и еще несколько умных (было интересно)
Остальные тяфкают в ответ а это не мнение а просто тяфка либо взаимный троллинг)
Редакция это видит
Что форум превратился в черти что не потомучто я тут а потомучто остальные мало кто может мне возразить))
Цитата:
elektron:
Что за бред?
Что за бред?
Вот опять
В контекст надо быть погруженным полностью
Я для кого во флуде видосы скидываю?
Если вы их не смотрите и не понимаете меня кто вам виноват? Цитата:
elektron:
Очередной бред. Смысл есть всегда и на всех языках, в зависимости от страны. Но зачем издеваться на пятой версии (и не последней походу) в КЗ, когда есть языки на кириллице.
Очередной бред. Смысл есть всегда и на всех языках, в зависимости от страны. Но зачем издеваться на пятой версии (и не последней походу) в КЗ, когда есть языки на кириллице.
Что за бред? Да пусть хоть 500 версий будет это гос язык
И будет 500 таких вариантов написания
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7179
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 23:23
Цитата:
Вы не видите очевидного, жаль.
Хотя может это садо-мазо такое? Я не знаю.
Вы даже о своём языке выражаетесь не уважительно (если это ваш язык):
Цитата:
Моральная планка на нуле. Обсуждать даже как то и нечего.
abaika95:
Вы не видите очевидного, жаль.
Хотя может это садо-мазо такое? Я не знаю.
Вы даже о своём языке выражаетесь не уважительно (если это ваш язык):
Цитата:
abaika95:
Да пусть хоть 500 версий будет это гос язык
Да пусть хоть 500 версий будет это гос язык
Моральная планка на нуле. Обсуждать даже как то и нечего.
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