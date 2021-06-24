Отправлено: - 22:41

abaika95:

Ну а на месте Руси была великая татария И жили там по западным источникам татары Давайте Москву им отдадим

Цитата:Татаро-монголами полмира было захвачено, в том числе вся средняя Азия, включая территорию современного Казахстана.Так что давай тебя им отдадим, согласен?