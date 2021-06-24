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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 22:36
Цитата:
Так кто автохоны - киргизы или казаки?
abaika95:
Киргизами империя называла казахов чтобы не путать со своими казаками
Киргизами империя называла казахов чтобы не путать со своими казаками
Так кто автохоны - киргизы или казаки?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7179
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 22:39
Цитата:
Батыры Для них и остановки сегодня в Костанае ставят
maxsaf:
Так кто автохоны
Так кто автохоны
Батыры Для них и остановки сегодня в Костанае ставят
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 97
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 22:41
Цитата:
Татаро-монголами полмира было захвачено, в том числе вся средняя Азия, включая территорию современного Казахстана.
Так что давай тебя им отдадим, согласен?
abaika95:
Ну а на месте Руси была великая татария И жили там по западным источникам татары Давайте Москву им отдадим
Ну а на месте Руси была великая татария И жили там по западным источникам татары Давайте Москву им отдадим
Татаро-монголами полмира было захвачено, в том числе вся средняя Азия, включая территорию современного Казахстана.
Так что давай тебя им отдадим, согласен?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 22:56
Цитата:
В Киргизии киргизы
А вот казаки нигде
Беглые крепостные нигде не автохтоны)) вы не из них?
Цитата:
Какая-то тупая отсылка)
Ну честно)
Это как сказать что в Канаде постреляли детей ради конной полиции...
Цитата:
Кому им?
Моим предкам?))
maxsaf:
Так кто автохоны - киргизы или казаки?
Так кто автохоны - киргизы или казаки?
В Киргизии киргизы
А вот казаки нигде
Беглые крепостные нигде не автохтоны)) вы не из них?
Цитата:
elektron:
Батыры Для них и остановки сегодня в Костанае ставят
Батыры Для них и остановки сегодня в Костанае ставят
Какая-то тупая отсылка)
Ну честно)
Это как сказать что в Канаде постреляли детей ради конной полиции...
Цитата:
Николаич I:
Татаро-монголами полмира было захвачено, в том числе вся средняя Азия, включая территорию современного Казахстана. Так что давай тебя им отдадим, согласен?
Татаро-монголами полмира было захвачено, в том числе вся средняя Азия, включая территорию современного Казахстана. Так что давай тебя им отдадим, согласен?
Кому им?
Моим предкам?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7179
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 22:57
Цитата:
Хорошая идея, я за.
Николаич I:
Так что давай тебя им отдадим, согласен?
Так что давай тебя им отдадим, согласен?
Хорошая идея, я за.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7179
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 22:59
Цитата:
У вас опять процессор перегрелся, остановки с расстрелянными детьми сравнивать?
abaika95:
Это как сказать что в Канаде постреляли детей ради конной полиции...
Это как сказать что в Канаде постреляли детей ради конной полиции...
У вас опять процессор перегрелся, остановки с расстрелянными детьми сравнивать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:00
Цитата:
Вы бы таки уж определились.
Умный вы али красивый.
abaika95:
Кому им? Моим предкам?))
Кому им? Моим предкам?))
Вы бы таки уж определились.
Умный вы али красивый.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:00
Цитата:
Ну империя которую вы тут видно обожаете не заморачивалась умом))
Называла как могла
Украинец-Х.. или малороссами,евреев жидами,казахов киргизами,германцев немцами,а русских....а русских просто, ей мужик иди сюда накорми моего коня (говорит по французски) Цитата:
Оно и видно))
maxsaf:
Лучше уничижительные прозвища вообще не использовать. Слова "казах" и "киргиз" таковыми не являются
Лучше уничижительные прозвища вообще не использовать. Слова "казах" и "киргиз" таковыми не являются
Ну империя которую вы тут видно обожаете не заморачивалась умом))
Называла как могла
Украинец-Х.. или малороссами,евреев жидами,казахов киргизами,германцев немцами,а русских....а русских просто, ей мужик иди сюда накорми моего коня (говорит по французски) Цитата:
maxsaf:
Да, познания у меня - так себе, отсюда и столько вопросов
Да, познания у меня - так себе, отсюда и столько вопросов
Оно и видно))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:03
Цитата:
В Алматы такое хоть не ляпните - там казаки не только форму носят, но и шашкой по попе могут шлепнуть нечаянно
abaika95:
А вот казаки нигде Беглые крепостные нигде не автохтоны)) вы не из них?
А вот казаки нигде Беглые крепостные нигде не автохтоны)) вы не из них?
В Алматы такое хоть не ляпните - там казаки не только форму носят, но и шашкой по попе могут шлепнуть нечаянно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:03
Цитата:
А что не так?
Такой же абсурд как и ваше сравнение
Как и жителей Австралии бабуинами называть
Все зеркально))
Цитата:
Наверно больше первое
Я не таноми
Которая думает что свою глупость компенсирует якобы длиинныи ногами
Зачем врёт себе?))
elektron:
У вас опять процессор перегрелся, остановки с расстрелянными детьми сравнивать?
У вас опять процессор перегрелся, остановки с расстрелянными детьми сравнивать?
А что не так?
Такой же абсурд как и ваше сравнение
Как и жителей Австралии бабуинами называть
Все зеркально))
Цитата:
urmas:
Вы бы таки уж определились. Умный вы али красивый.
Вы бы таки уж определились. Умный вы али красивый.
Наверно больше первое
Я не таноми
Которая думает что свою глупость компенсирует якобы длиинныи ногами
Зачем врёт себе?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7179
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:04
Цитата:
Это как в анекдоте:
- Семён Маркович, знаете, что жёны делятся на два вида - умных и красивых.
Вот ваша жена к какому виду относится?
- Ну что вам сказать, чтобы быть дурой не обязательно быть красивой.
Тут наверное тот самый случай
urmas:
Вы бы таки уж определились. Умный вы али красивый.
Вы бы таки уж определились. Умный вы али красивый.
Это как в анекдоте:
- Семён Маркович, знаете, что жёны делятся на два вида - умных и красивых.
Вот ваша жена к какому виду относится?
- Ну что вам сказать, чтобы быть дурой не обязательно быть красивой.
Тут наверное тот самый случай
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:04
Цитата:
Точно, то он ордынец, то нет. То вдруг снова ордынец)) надо обязать ДНК тест пройти ))
urmas:
Вы бы таки уж определились. Умный вы али красивый.
Вы бы таки уж определились. Умный вы али красивый.
Точно, то он ордынец, то нет. То вдруг снова ордынец)) надо обязать ДНК тест пройти ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7179
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:05
Цитата:
Вы погляжу однако сильно заморачиваетесь.
abaika95:
заморачивалась умом))
заморачивалась умом))
Вы погляжу однако сильно заморачиваетесь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:06
Цитата:
Там казаки ни то что в форме уже никуда не ходят кроме своих сектанских сходок по ночам, так если даже начнут себя бить пяткой в грудь за казачество им эту пятку в одно место засунут))
У нас кстати тоже пыталась ряженые ходить как в Челябинске (смешно смотрится)
Пару раз усы им выщипали и больше их не видно стало))
Но казаков уважаю (настоящих)
Негатива к ним нет
Только к ряженым))
maxsaf:
В Алматы такое хоть не ляпните - там казаки не только форму носят, но и шашкой по попе могут шлепнуть нечаянно
В Алматы такое хоть не ляпните - там казаки не только форму носят, но и шашкой по попе могут шлепнуть нечаянно
Там казаки ни то что в форме уже никуда не ходят кроме своих сектанских сходок по ночам, так если даже начнут себя бить пяткой в грудь за казачество им эту пятку в одно место засунут))
У нас кстати тоже пыталась ряженые ходить как в Челябинске (смешно смотрится)
Пару раз усы им выщипали и больше их не видно стало))
Но казаков уважаю (настоящих)
Негатива к ним нет
Только к ряженым))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:08
Цитата:
Я вам уже вроде говорил и вы потвердили
Вы истории вы ноль))
Так зачем углубляетесь в глупости ?))
Цитата:
Аааааа смищно
maxsaf:
Точно, то он ордынец, то нет. То вдруг снова ордынец)) надо обязать ДНК тест пройти )
Точно, то он ордынец, то нет. То вдруг снова ордынец)) надо обязать ДНК тест пройти )
Я вам уже вроде говорил и вы потвердили
Вы истории вы ноль))
Так зачем углубляетесь в глупости ?))
Цитата:
elektron:
Вы погляжу однако сильно заморачиваетесь
Вы погляжу однако сильно заморачиваетесь
Аааааа смищно
-
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