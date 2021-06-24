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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 238 из 239«1...236237238239»
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10904
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 22:36
#3556
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Цитата:
abaika95:
Киргизами империя называла казахов чтобы не путать со своими казаками

Так кто автохоны - киргизы или казаки? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7179
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 22:39
#3557
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Цитата:
maxsaf:
Так кто автохоны

Батыры :lol: Для них и остановки сегодня в Костанае ставят ;-)
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Н
* Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
97
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 22:41
#3558
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Цитата:
abaika95:
Ну а на месте Руси была великая татария И жили там по западным источникам татары Давайте Москву им отдадим

Татаро-монголами полмира было захвачено, в том числе вся средняя Азия, включая территорию современного Казахстана.
Так что давай тебя им отдадим, согласен?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8391
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 22:56
#3559
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Цитата:
maxsaf:
Так кто автохоны - киргизы или казаки?

В Киргизии киргизы
А вот казаки нигде
Беглые крепостные нигде не автохтоны)) вы не из них?
Цитата:
elektron:
Батыры Для них и остановки сегодня в Костанае ставят

Какая-то тупая отсылка)
Ну честно)
Это как сказать что в Канаде постреляли детей ради конной полиции...
Цитата:
Николаич I:
Татаро-монголами полмира было захвачено, в том числе вся средняя Азия, включая территорию современного Казахстана. Так что давай тебя им отдадим, согласен?

Кому им?
Моим предкам?))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7179
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 22:57
#3560
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Цитата:
Николаич I:
Так что давай тебя им отдадим, согласен?

Хорошая идея, я за. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7179
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 22:59
#3561
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Цитата:
abaika95:
Это как сказать что в Канаде постреляли детей ради конной полиции...

У вас опять процессор перегрелся, остановки с расстрелянными детьми сравнивать?
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:00
#3562
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Цитата:
abaika95:
Кому им? Моим предкам?))

Вы бы таки уж определились.
Умный вы али красивый.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8391
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:00
#3563
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Цитата:
maxsaf:
Лучше уничижительные прозвища вообще не использовать. Слова "казах" и "киргиз" таковыми не являются

Ну империя которую вы тут видно обожаете не заморачивалась умом))
Называла как могла
Украинец-Х.. или малороссами,евреев жидами,казахов киргизами,германцев немцами,а русских....а русских просто, ей мужик иди сюда накорми моего коня (говорит по французски) Цитата:
maxsaf:
Да, познания у меня - так себе, отсюда и столько вопросов

Оно и видно))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10904
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:03
#3564
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Цитата:
abaika95:
А вот казаки нигде Беглые крепостные нигде не автохтоны)) вы не из них?

В Алматы такое хоть не ляпните - там казаки не только форму носят, но и шашкой по попе могут шлепнуть нечаянно :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8391
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:03
#3565
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Цитата:
elektron:
У вас опять процессор перегрелся, остановки с расстрелянными детьми сравнивать?

А что не так?
Такой же абсурд как и ваше сравнение
Как и жителей Австралии бабуинами называть
Все зеркально))
Цитата:
urmas:
Вы бы таки уж определились. Умный вы али красивый.

Наверно больше первое
Я не таноми
Которая думает что свою глупость компенсирует якобы длиинныи ногами
Зачем врёт себе?))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7179
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:04
#3566
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Цитата:
urmas:
Вы бы таки уж определились. Умный вы али красивый.

Это как в анекдоте:
- Семён Маркович, знаете, что жёны делятся на два вида - умных и красивых.
Вот ваша жена к какому виду относится?
- Ну что вам сказать, чтобы быть дурой не обязательно быть красивой. :lol:
Тут наверное тот самый случай :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10904
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:04
#3567
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Цитата:
urmas:
Вы бы таки уж определились. Умный вы али красивый.

Точно, то он ордынец, то нет. То вдруг снова ордынец)) надо обязать ДНК тест пройти ))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7179
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:05
#3568
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Цитата:
abaika95:
заморачивалась умом))

Вы погляжу однако сильно заморачиваетесь. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8391
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:06
#3569
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Цитата:
maxsaf:
В Алматы такое хоть не ляпните - там казаки не только форму носят, но и шашкой по попе могут шлепнуть нечаянно

Там казаки ни то что в форме уже никуда не ходят кроме своих сектанских сходок по ночам, так если даже начнут себя бить пяткой в грудь за казачество им эту пятку в одно место засунут))
У нас кстати тоже пыталась ряженые ходить как в Челябинске (смешно смотрится)
Пару раз усы им выщипали и больше их не видно стало))
Но казаков уважаю (настоящих)
Негатива к ним нет
Только к ряженым))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8391
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 23:08
#3570
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Цитата:
maxsaf:
Точно, то он ордынец, то нет. То вдруг снова ордынец)) надо обязать ДНК тест пройти )

Я вам уже вроде говорил и вы потвердили
Вы истории вы ноль))
Так зачем углубляетесь в глупости ?))
Цитата:
elektron:
Вы погляжу однако сильно заморачиваетесь

Аааааа смищно
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