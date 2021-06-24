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≡ Работодателей будут наказывать за незаконные переработки сотрудников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41787
Работодателей будут наказывать за незаконные переработки сотрудников
Отправлено: 24.06.21 - 21:06
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Сенат принял закон, по которому устанавливается административная ответственность за допущение работодателем дискриминации в сфере труда. Новшества планируется прописать в Кодексе об административных правонарушениях.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7956
Re: Работодателей будут наказывать за незаконные переработки...
Отправлено: 24.06.21 - 21:06
#1
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Человек приходит устраиваться на работу,ему говорят какой график работы,устраивает работай,не устраивает можешь взять с собой адм.кодекс и показывать его потенциальному работодателю,много интересного о себе узнаешь.
У меня была такая мадам,пришла на работу устраиваться,ни дня не работала ещё,а первым делом спросила про отпуск и предупредила,что в случае чего будет обращаться в суд,я не знаю зачем она это сказала,но если она везде так на работу устраиваеться,то наверно до сих пор ходит в поисках.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10887
Работодателей будут наказывать за незаконные переработки сотрудников
Отправлено: 24.06.21 - 21:09
#2
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Цитата:
Добринцофф:
наверно до сих пор ходит в поисках.

Зато если найдет - то 100% в отпуск пойдет с отпускными, все как прложено))
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