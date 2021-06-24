Re: Работодателей будут наказывать за незаконные переработки...

Отправлено: - 21:06

Человек приходит устраиваться на работу,ему говорят какой график работы,устраивает работай,не устраивает можешь взять с собой адм.кодекс и показывать его потенциальному работодателю,много интересного о себе узнаешь.

У меня была такая мадам,пришла на работу устраиваться,ни дня не работала ещё,а первым делом спросила про отпуск и предупредила,что в случае чего будет обращаться в суд,я не знаю зачем она это сказала,но если она везде так на работу устраиваеться,то наверно до сих пор ходит в поисках.