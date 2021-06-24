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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 17:47
Юля, дайте ещё пенделя этому шизофренику, мнящему себя психологом!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2166
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 17:57
Цитата:
Хватит ему на сегодня двух пенделей. Ему еще санитары лещей надают. Вредно это, пациентам дурки интернет включать..
[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2021 - 18:00]
таноми52:
Юля, дайте ещё пенделя этому шизофренику, мнящему себя психологом
Юля, дайте ещё пенделя этому шизофренику, мнящему себя психологом
Хватит ему на сегодня двух пенделей. Ему еще санитары лещей надают. Вредно это, пациентам дурки интернет включать..
[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2021 - 18:00]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2412
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 18:49
Цитата:
юля елиссева:
таноми52: Юля, дайте ещё пенделя этому шизофренику, мнящему себя психологом Хватит ему на сегодня двух пенделей.
таноми52: Юля, дайте ещё пенделя этому шизофренику, мнящему себя психологом Хватит ему на сегодня двух пенделей.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 19:03
Цитата:
Они в чат рулетке сидят, ждут переезда вместе с территориями
abaika95:
кто остался и кто никуда не едет и так все устраивает
кто остался и кто никуда не едет и так все устраивает
Они в чат рулетке сидят, ждут переезда вместе с территориями
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 20:44
Цитата:
Юлий только себе пенделя может дать да и то во сне
Цитата:
Что фонтан прорвался после того как погремуху закрыли?
Угомонить?)
Опять же плакать будешь как таноми на базаре
Цитата:
Ну ущербные только и могут ждать и влажно мечтать)
таноми52:
Юля, дайте ещё пенделя этому шизофренику, мнящему себя психологом
Юля, дайте ещё пенделя этому шизофренику, мнящему себя психологом
Юлий только себе пенделя может дать да и то во сне
Цитата:
юля елиссева:
Хватит ему на сегодня двух пенделей. Ему еще санитары лещей надают. Вредно это, пациентам дурки интернет включать..
Хватит ему на сегодня двух пенделей. Ему еще санитары лещей надают. Вредно это, пациентам дурки интернет включать..
Что фонтан прорвался после того как погремуху закрыли?
Угомонить?)
Опять же плакать будешь как таноми на базаре
Цитата:
maxsaf:
Они в чат рулетке сидят, ждут переезда вместе с территориями
Они в чат рулетке сидят, ждут переезда вместе с территориями
Ну ущербные только и могут ждать и влажно мечтать)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 20:55
Цитата:
abaika95: может и ваши предки среди этих были) Там все перемешано)Так может и я - автохон? Требую добавить меня в новые учебники по истории
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 20:58
Цитата:
Это относится к программе 2030 или 2050? Или это совсем другое?
abaika95:
Ну ущербные только и могут ждать и влажно мечтать)
Ну ущербные только и могут ждать и влажно мечтать)
Это относится к программе 2030 или 2050? Или это совсем другое?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 20:59
Цитата:
Автохтон на Украине? Вполне возможно
Просите ЗЕ он добавит,догонит и ещё добавит)
maxsaf:
Так может и я - автохон? Требую добавить меня в новые учебники по истории
Так может и я - автохон? Требую добавить меня в новые учебники по истории
Автохтон на Украине? Вполне возможно
Просите ЗЕ он добавит,догонит и ещё добавит)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12114
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 21:01
неплохо сегодня, правда перьев много того,как общипанный кур.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 21:01
Цитата:
Ну там хотябы потуги совершаются
Погремуху Юлю подпинывают))
А эти что? Сидят в чатах мечтательным онанизмом заниматься друг на друга в мыслях как они чето там у себя отделят)) а в итоге обиженные потом на камеру прощения просят и толчки вылизывают))
maxsaf:
Это относится к программе 2030 или 2050? Или это совсем другое?
Это относится к программе 2030 или 2050? Или это совсем другое?
Ну там хотябы потуги совершаются
Погремуху Юлю подпинывают))
А эти что? Сидят в чатах мечтательным онанизмом заниматься друг на друга в мыслях как они чето там у себя отделят)) а в итоге обиженные потом на камеру прощения просят и толчки вылизывают))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 21:02
Цитата:
Ты проверил там? Или там у тебя уже все кончилось? Смотри могу подкинуть,костей много после погремухи осталось))
alex_60:
неплохо сегодня, правда перьев много того,как общипанный кур.
неплохо сегодня, правда перьев много того,как общипанный кур.
Ты проверил там? Или там у тебя уже все кончилось? Смотри могу подкинуть,костей много после погремухи осталось))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 21:04
Цитата:
Погодите, про КЗ речь же. Я пытаюсь понять, кто будет считаться автохоном. Монголы? Татары? Киргизы? Или только потомки кипчаков? ДНК тест надо делать или нет?
abaika95:
Автохтон на Украине?
Автохтон на Украине?
Погодите, про КЗ речь же. Я пытаюсь понять, кто будет считаться автохоном. Монголы? Татары? Киргизы? Или только потомки кипчаков? ДНК тест надо делать или нет?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 21:06
Цитата:
А вступление в НОД считается потугами?
abaika95:
Ну там хотябы потуги совершаются
Ну там хотябы потуги совершаются
А вступление в НОД считается потугами?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12114
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 21:07
вообще малолеток на форум не надо допускать. сопли размащут по лицу себе,
и других стараются испачкать.
а сейчас гигиена важна. пандемия.
пусть своим мечтательным занимаются
а мы им мешать не будем.
и других стараются испачкать.
а сейчас гигиена важна. пандемия.
пусть своим мечтательным занимаются
а мы им мешать не будем.
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