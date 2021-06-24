Отправлено: - 16:54

abaika95:

Иронично что ты постоянно пытаешься найти косяки у акимата и сам при этом косячишь Вы с акиматом стоите друг друга)) Устройся уже туда,чтобы "зло" воссоединилось)

abaika95:

Аргументов-0 Логики-0 Ума нет

Цитата:Это ТВОИ аргументы? Или тебе можно без аргументов?Цитата:Интеллект женщины можно заменить длиной ног и размером бюста. А вот для мужчины отсутствие интеллекта- критично.Сочувствую тебе, жалкий!