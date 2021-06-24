Отправлено: - 20:44

таноми52:

Юля, дайте ещё пенделя этому шизофренику, мнящему себя психологом

юля елиссева:

Хватит ему на сегодня двух пенделей. Ему еще санитары лещей надают. Вредно это, пациентам дурки интернет включать..

maxsaf:

Они в чат рулетке сидят, ждут переезда вместе с территориями

Цитата:Юлий только себе пенделя может дать да и то во снеЦитата:Что фонтан прорвался после того как погремуху закрыли?Угомонить?)Опять же плакать будешь как таноми на базареЦитата:Ну ущербные только и могут ждать и влажно мечтать)