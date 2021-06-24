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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 17:02
#3511
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В Москве неонацисты кричащие на улице "Россия для русских" получили п***й от НЕ русских)))
Но нацисты только на Украине!
тут
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 17:47
#3512
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Юля, дайте ещё пенделя этому шизофренику, мнящему себя психологом! :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2166
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 17:57
#3513
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Цитата:
таноми52:
Юля, дайте ещё пенделя этому шизофренику, мнящему себя психологом

Хватит ему на сегодня двух пенделей. Ему еще санитары лещей надают. Вредно это, пациентам дурки интернет включать..

[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2021 - 18:00]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2412
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 18:49
#3514
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Цитата:
юля елиссева:
таноми52: Юля, дайте ещё пенделя этому шизофренику, мнящему себя психологом Хватит ему на сегодня двух пенделей.


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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10887
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 19:03
#3515
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Цитата:
abaika95:
кто остался и кто никуда не едет и так все устраивает

Они в чат рулетке сидят, ждут переезда вместе с территориями :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 20:44
#3516
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Цитата:
таноми52:
Юля, дайте ещё пенделя этому шизофренику, мнящему себя психологом

Юлий только себе пенделя может дать да и то во сне
Цитата:
юля елиссева:
Хватит ему на сегодня двух пенделей. Ему еще санитары лещей надают. Вредно это, пациентам дурки интернет включать..

Что фонтан прорвался после того как погремуху закрыли?
Угомонить?)
Опять же плакать будешь как таноми на базаре
Цитата:
maxsaf:
Они в чат рулетке сидят, ждут переезда вместе с территориями

Ну ущербные только и могут ждать и влажно мечтать)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10887
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 20:55
#3517
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Цитата:
abaika95: может и ваши предки среди этих были) Там все перемешано)
Так может и я - автохон? Требую добавить меня в новые учебники по истории :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10887
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 20:58
#3518
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Цитата:
abaika95:
Ну ущербные только и могут ждать и влажно мечтать)

Это относится к программе 2030 или 2050? Или это совсем другое? :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 20:59
#3519
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Цитата:
maxsaf:
Так может и я - автохон? Требую добавить меня в новые учебники по истории

Автохтон на Украине? Вполне возможно
Просите ЗЕ он добавит,догонит и ещё добавит)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12114
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 21:01
#3520
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неплохо сегодня, правда перьев много того,как общипанный кур.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 21:01
#3521
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Цитата:
maxsaf:
Это относится к программе 2030 или 2050? Или это совсем другое?

Ну там хотябы потуги совершаются
Погремуху Юлю подпинывают))
А эти что? Сидят в чатах мечтательным онанизмом заниматься друг на друга в мыслях как они чето там у себя отделят)) а в итоге обиженные потом на камеру прощения просят и толчки вылизывают))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 21:02
#3522
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Цитата:
alex_60:
неплохо сегодня, правда перьев много того,как общипанный кур.

Ты проверил там? Или там у тебя уже все кончилось? Смотри могу подкинуть,костей много после погремухи осталось))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10887
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 21:04
#3523
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Цитата:
abaika95:
Автохтон на Украине?

Погодите, про КЗ речь же. Я пытаюсь понять, кто будет считаться автохоном. Монголы? Татары? Киргизы? Или только потомки кипчаков? ДНК тест надо делать или нет?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10887
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 21:06
#3524
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Цитата:
abaika95:
Ну там хотябы потуги совершаются

А вступление в НОД считается потугами? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12114
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.06.21 - 21:07
#3525
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вообще малолеток на форум не надо допускать. сопли размащут по лицу себе,
и других стараются испачкать.
а сейчас гигиена важна. пандемия.
пусть своим мечтательным занимаются
а мы им мешать не будем.
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