Отправлено: - 13:44

alex_60:

с головой точно не дружишь. более идиотское трудно придумать.

юля елиссева:

а чего еще ждать от нурлыбота, который сам пашет за миску пельменей. Его работа как у собаки, за миску еды тявкать на всех на форуме.

юля елиссева:

Вот думает что и остальные за "булочку" на фронт идут.

Цитата:Да не в тренде ты вместе с тысячелетним Башкиром ЮлиемИз дома то надо хоть выходить иногда,интересоваться чем общество живёт,какие мемы сейчас а то сидите тут старые п****ы)Цитата:Мисочку пельменей захотел? Тебе нельзяУ вас курай национальное блюдоЦитата:Это не я так думаю а министр мединскийА за русский язык воевали во вселенной форумчанина кушмурунцаНо ты этого понять не сможешьТебе пельмени привидились в мисочкеПодогнать?