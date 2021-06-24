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«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41785
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 12:12
С 22 июня 1941 года Кустанайская область оказалась в тыловой зоне. 22 июня в Кустанае проведен общегородской митинг, где участвовали до 10 000 человек. 23-24 июня прошли митинги на предприятиях, в городских кварталах. Все выступающие заверяли о готовности вести борьбу с фашизмом, коллективы брали обязательства самоотверженно трудиться. В первые 20 минут после митинга судебных работников в Фонд обороны Родины внесли облигаций на 7 000 рублей.
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Re: «Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 12:12
Цитата:
Ой фото какое интересное
Уже 44 год а вывески на латинице написаны
За что там наши войны шли воевать? За кирилицу?за русский язык? За булочку? За трамвайчик?
Сдача ценностей на нужды обороны. 1944 г
Ой фото какое интересное
Уже 44 год а вывески на латинице написаны
За что там наши войны шли воевать? За кирилицу?за русский язык? За булочку? За трамвайчик?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12109
Re: «Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 12:43
Цитата:
с головой точно не дружишь.
более идиотское трудно придумать.
abaika95:
За что там наши войны шли воевать? За кирилицу?за русский язык? За булочку? За трамвайчик?
За что там наши войны шли воевать? За кирилицу?за русский язык? За булочку? За трамвайчик?
с головой точно не дружишь.
более идиотское трудно придумать.
Re: «Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 13:21
Цитата:
а чего еще ждать от нурлыбота, который сам пашет за миску пельменей. Его работа как у собаки, за миску еды тявкать на всех на форуме. Вот думает что и остальные за "булочку" на фронт идут.
alex_60:
олее идиотское трудно придумать.
олее идиотское трудно придумать.
а чего еще ждать от нурлыбота, который сам пашет за миску пельменей. Его работа как у собаки, за миску еды тявкать на всех на форуме. Вот думает что и остальные за "булочку" на фронт идут.
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 13:44
Цитата:
Да не в тренде ты вместе с тысячелетним Башкиром Юлием
Из дома то надо хоть выходить иногда,интересоваться чем общество живёт,какие мемы сейчас а то сидите тут старые п****ы)
Цитата:
Мисочку пельменей захотел? Тебе нельзя
У вас курай национальное блюдо
Цитата:
Это не я так думаю а министр мединский
А за русский язык воевали во вселенной форумчанина кушмурунца
Но ты этого понять не сможешь
Тебе пельмени привидились в мисочке
Подогнать?
alex_60:
с головой точно не дружишь. более идиотское трудно придумать.
с головой точно не дружишь. более идиотское трудно придумать.
Да не в тренде ты вместе с тысячелетним Башкиром Юлием
Из дома то надо хоть выходить иногда,интересоваться чем общество живёт,какие мемы сейчас а то сидите тут старые п****ы)
Цитата:
юля елиссева:
а чего еще ждать от нурлыбота, который сам пашет за миску пельменей. Его работа как у собаки, за миску еды тявкать на всех на форуме.
а чего еще ждать от нурлыбота, который сам пашет за миску пельменей. Его работа как у собаки, за миску еды тявкать на всех на форуме.
Мисочку пельменей захотел? Тебе нельзя
У вас курай национальное блюдо
Цитата:
юля елиссева:
Вот думает что и остальные за "булочку" на фронт идут.
Вот думает что и остальные за "булочку" на фронт идут.
Это не я так думаю а министр мединский
А за русский язык воевали во вселенной форумчанина кушмурунца
Но ты этого понять не сможешь
Тебе пельмени привидились в мисочке
Подогнать?
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 13:53
Цитата:
лети птичка высоко, лети птичка далеко!
[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2021 - 14:32]
abaika95:
лети птичка высоко, лети птичка далеко!
[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2021 - 14:32]
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 13:54
Цитата:
тявкай дальше, отрабатывай свой корм.
abaika95:
У вас курай национальное блюдо
У вас курай национальное блюдо
тявкай дальше, отрабатывай свой корм.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12109
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 13:55
Цитата:
не дружишь-это мягко сказано.
лечение тут бесполезно,полный швах.
abaika95:
не дружишь-это мягко сказано.
лечение тут бесполезно,полный швах.
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 16:40
Цитата:
Это ты себя за быдлогопника представляешь?))
Льстишь себе
Кончиту Вурст загугли
Вот вылитый(Ая) ты
Цитата:
Ну пока что ты тут только тяфкаешь с другом на пару)
Не знаю за корм или нет
Могу костей подкинуть как и другому песику
Тот привык уже
юля елиссева:
лети птичка высоко, лети птичка далеко
лети птичка высоко, лети птичка далеко
Это ты себя за быдлогопника представляешь?))
Льстишь себе
Кончиту Вурст загугли
Вот вылитый(Ая) ты
Цитата:
юля елиссева:
тявкай дальше, отрабатывай свой корм.
тявкай дальше, отрабатывай свой корм.
Ну пока что ты тут только тяфкаешь с другом на пару)
Не знаю за корм или нет
Могу костей подкинуть как и другому песику
Тот привык уже
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 16:48
Цитата:
обед у шавки, форумчан облаивающей, что-то прям министерский! целых 2 часа на форуме не было. неужели шавке выдали двойную порцию корма за усердное тявкание на форуме?
[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2021 - 16:50]
abaika95:
обед у шавки, форумчан облаивающей, что-то прям министерский! целых 2 часа на форуме не было. неужели шавке выдали двойную порцию корма за усердное тявкание на форуме?
[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2021 - 16:50]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4619
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 18:12
после всего прочитаного (и вообще всего что происходило) этого читать/слышать о великой необходимости переименовать все,связанное с Советским прошлым - аж блевать охота, прости,Господи! Какие инопланетяне родили этих "горе патриотов", болеющих за ...свою жопу и в догонку свой карман не более того? ...
[Исправлено: Алиса, 24.06.2021 - 18:13]
[Исправлено: Алиса, 24.06.2021 - 18:13]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22084
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 18:44
Цитата:
Мне - тоже. Но кому-то, эио нравится.
А кому? Все это - видят...
Алиса:
аж блевать охота, прости,Господи!
аж блевать охота, прости,Господи!
Мне - тоже. Но кому-то, эио нравится.
А кому? Все это - видят...
-
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