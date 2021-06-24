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≡ «Для защиты Родины не пожалею своей крови»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41785
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 12:12
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С 22 июня 1941 года Кустанайская область оказалась в тыловой зоне. 22 июня в Кустанае проведен общегородской митинг, где участвовали до 10 000 человек. 23-24 июня прошли митинги на предприятиях, в городских кварталах. Все выступающие заверяли о готовности вести борьбу с фашизмом, коллективы брали обязательства самоотверженно трудиться. В первые 20 минут после митинга судебных работников в Фонд обороны Родины внесли облигаций на 7 000 рублей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8362
Re: «Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 12:12
#1
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Цитата:
Сдача ценностей на нужды обороны. 1944 г

Ой фото какое интересное
Уже 44 год а вывески на латинице написаны
За что там наши войны шли воевать? За кирилицу?за русский язык? За булочку? За трамвайчик?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12109
Re: «Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 12:43
#2
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Цитата:
abaika95:
За что там наши войны шли воевать? За кирилицу?за русский язык? За булочку? За трамвайчик?


с головой точно не дружишь.
более идиотское трудно придумать.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2166
Re: «Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 13:21
#3
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Цитата:
alex_60:
олее идиотское трудно придумать.

а чего еще ждать от нурлыбота, который сам пашет за миску пельменей. Его работа как у собаки, за миску еды тявкать на всех на форуме. Вот думает что и остальные за "булочку" на фронт идут.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8362
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 13:44
#4
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Цитата:
alex_60:
с головой точно не дружишь. более идиотское трудно придумать.

Да не в тренде ты вместе с тысячелетним Башкиром Юлием
Из дома то надо хоть выходить иногда,интересоваться чем общество живёт,какие мемы сейчас а то сидите тут старые п****ы)
Цитата:
юля елиссева:
а чего еще ждать от нурлыбота, который сам пашет за миску пельменей. Его работа как у собаки, за миску еды тявкать на всех на форуме.

Мисочку пельменей захотел? Тебе нельзя
У вас курай национальное блюдо
Цитата:
юля елиссева:
Вот думает что и остальные за "булочку" на фронт идут.

Это не я так думаю а министр мединский
А за русский язык воевали во вселенной форумчанина кушмурунца
Но ты этого понять не сможешь
Тебе пельмени привидились в мисочке
Подогнать?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2166
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 13:53
#5
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Цитата:
abaika95:

лети птичка высоко, лети птичка далеко!


[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2021 - 14:32]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2166
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 13:54
#6
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Цитата:
abaika95:
У вас курай национальное блюдо

тявкай дальше, отрабатывай свой корм.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12109
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 13:55
#7
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Цитата:
abaika95:


не дружишь-это мягко сказано.
лечение тут бесполезно,полный швах.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8362
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 16:40
#8
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Цитата:
юля елиссева:
лети птичка высоко, лети птичка далеко

Это ты себя за быдлогопника представляешь?))
Льстишь себе
Кончиту Вурст загугли
Вот вылитый(Ая) ты
Цитата:
юля елиссева:
тявкай дальше, отрабатывай свой корм.

Ну пока что ты тут только тяфкаешь с другом на пару)
Не знаю за корм или нет
Могу костей подкинуть как и другому песику
Тот привык уже
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2166
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 16:48
#9
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Цитата:
abaika95:

обед у шавки, форумчан облаивающей, что-то прям министерский! целых 2 часа на форуме не было. неужели шавке выдали двойную порцию корма за усердное тявкание на форуме?

[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2021 - 16:50]
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4619
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 18:12
#10
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после всего прочитаного (и вообще всего что происходило) этого читать/слышать о великой необходимости переименовать все,связанное с Советским прошлым - аж блевать охота, прости,Господи! Какие инопланетяне родили этих "горе патриотов", болеющих за ...свою жопу и в догонку свой карман не более того? ...

[Исправлено: Алиса, 24.06.2021 - 18:13]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22084
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 18:44
#11
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Цитата:
Алиса:
аж блевать охота, прости,Господи!

Мне - тоже. Но кому-то, эио нравится.
А кому? Все это - видят... 8-) :-o
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