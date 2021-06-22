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≡ 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41785
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 15:24
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Об этом сегодня, 22 июня, сообщил и.о. руководителя управления по развитию языков Кенжегали БИМАГАНБЕТОВ на онлайн-брифинге в РСК. Точные сроки, когда это произойдет, неизвестны, все в планах.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10877
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 11:27
#105
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Цитата:
abaika95:
Кто такая Руза?)

Ваш пациент :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12109
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 11:28
#106
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Цитата:
abaika95:
кто в мире назовет еще город в честь Сталина как не в СССР?


ну город не город,но например в Париже во Франции
есть станция метро "Сталинград",
Расположена на площади Сталинград.
а уж улиц,бульваров,авеню,даже рынки есть,
в разных странах вообще немерено.
с таким именем.
есть малая планета №2250 с названием Сталинград.
В той же Франции в честь Сталинграда названы супермаркет, отделение почты, автошкола, стадион.
Известны два отеля — в Чехии и Бельгии — с таким названием.

[Исправлено: alex_60, 23.06.2021 - 11:37]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8362
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 11:56
#107
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Цитата:
maxsaf: Ваш пациент

https://meme-arsenal.com/create/meme/4794923Цитата:
alex_60:
ну город не город,но например в Париже во Франции есть станция метро "Сталинград",

Это отношение к битве а не к Сталину
Если советские войска разгромили бы 6 армию вермахта у города Гитлербург то сейчас по всему миру улицы называли в честь этой победы) к Гитлеру они отношения не имели б
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12109
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 12:01
#108
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Цитата:
abaika95:
Это отношение к битве а не к Сталину


имя то Сталин, так что мимо.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8362
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 13:03
#109
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Цитата:
alex_60:
имя то Сталин, так что мимо.

Ирония
В России город-герой носит имя Волги
Зато в Европе улицы названы в честь того самого города где было сражение)
Чтобы духу СССР вообще небыло?
А как тебе фильм про Космодемьянскую и аргументы чиновников от пропаганды? Зоя ради булочки и трамвайчика шла на смерть но не за идею и коммунизм...
Дух СССР вытравить пытаются
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22084
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 23.06.21 - 13:25
#110
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Не успеют приставку, И.О., получить,
начинают, интервью - раздавать... :lol: :-)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1324
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 23.06.21 - 22:08
#111
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Цитата:
abaika95:

Да, Алексеевка.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2166
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 24.06.21 - 16:45
#112
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Цитата:
[b[/b]
585 объектов в Костанайской области имеют идеологически устаревшие названия и требуют ономастического обновления.

Относятся ли к идеологически устаревшим улица названная в честь Амангельды Иманова? Он ведь за красных был в войну гражданскую, немало алашордынцев своей саблей покрошил в капусту. Алашордынцы теперь героями считаются. Следовательно Амангельды теперь уже не герой? Названия районов Амангельдинский и Жангельдинский, тоже идеологически устаревшие? Алиби Жангильдин - он кто теперь? Герой или идеологический устаревший персонаж? А еще Омар Дощанов тоже был коммунистом. Улица названная его именем тоже идеологически устарела? Много вопросов к ономастам возникает...

[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2021 - 16:56]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8362
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 24.06.21 - 16:53
#113
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Цитата:
юля елиссева:
Относятся ли к идеологически устаревшим улица названная в честь Амангельды Иманова? Он ведь за красных был в войну гражданскую, против алашордынцев воевал. Названия районов Амангельдинский и Жангельдинский, тоже идеологически устаревшие? А еще Омар Дощанов тоже был коммунистом. Улица названная его именем тоже идеологически устарела?

Иманов с Джангильдиным воевали ещё в 1916 году во время восстания против царской администрации.Почти антиколониальном
Завтра кстати юбилей опубликования приказа с которого началась заварушка
А Дощанов в течении лета 1910 года разъезжал по аулам и позволял говорить что государь и правительство не очень хорошие ребята за что и угодил в который раз на каторгу
Так что идеологически всё нормально
Учи историю непуть
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2166
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 24.06.21 - 17:08
#114
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Цитата:
abaika95:
Учи историю непуть

шавка историю учила избирательно? или за красных они потом не воевали, против алашордынцев не боролись?
лови еще один волшебный пендель, нурлыбот
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2166
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 24.06.21 - 17:11
#115
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Цитата:
abaika95:
автра кстати юбилей опубликования приказа с которого началась заварушка

тот самый приказ "О реквизиции инородцев на тыловые работы".
Кстати, в 2016 годы в Кыргызстане широко отмечали и освещали 100-летие начала этого восстания. А у нас тишина была. Неужели гнева Путена испугались? Хотя, откуда шавке знать ответ на этот вопрос. не её это компетенция.
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