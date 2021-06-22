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364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
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364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 15:24
Об этом сегодня, 22 июня, сообщил и.о. руководителя управления по развитию языков Кенжегали БИМАГАНБЕТОВ на онлайн-брифинге в РСК. Точные сроки, когда это произойдет, неизвестны, все в планах.
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(Полноправные пользователи)
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- 10877
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 11:27
Цитата:
Ваш пациент
abaika95:
Кто такая Руза?)
Кто такая Руза?)
Ваш пациент
a
(Полноправные пользователи)
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- 12109
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 11:28
Цитата:
ну город не город,но например в Париже во Франции
есть станция метро "Сталинград",
Расположена на площади Сталинград.
а уж улиц,бульваров,авеню,даже рынки есть,
в разных странах вообще немерено.
с таким именем.
есть малая планета №2250 с названием Сталинград.
В той же Франции в честь Сталинграда названы супермаркет, отделение почты, автошкола, стадион.
Известны два отеля — в Чехии и Бельгии — с таким названием.
[Исправлено: alex_60, 23.06.2021 - 11:37]
abaika95:
кто в мире назовет еще город в честь Сталина как не в СССР?
кто в мире назовет еще город в честь Сталина как не в СССР?
ну город не город,но например в Париже во Франции
есть станция метро "Сталинград",
Расположена на площади Сталинград.
а уж улиц,бульваров,авеню,даже рынки есть,
в разных странах вообще немерено.
с таким именем.
есть малая планета №2250 с названием Сталинград.
В той же Франции в честь Сталинграда названы супермаркет, отделение почты, автошкола, стадион.
Известны два отеля — в Чехии и Бельгии — с таким названием.
[Исправлено: alex_60, 23.06.2021 - 11:37]
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 11:56
Цитата:
https://meme-arsenal.com/create/meme/4794923Цитата:
Это отношение к битве а не к Сталину
Если советские войска разгромили бы 6 армию вермахта у города Гитлербург то сейчас по всему миру улицы называли в честь этой победы) к Гитлеру они отношения не имели б
maxsaf: Ваш пациент
https://meme-arsenal.com/create/meme/4794923Цитата:
alex_60:
ну город не город,но например в Париже во Франции есть станция метро "Сталинград",
ну город не город,но например в Париже во Франции есть станция метро "Сталинград",
Это отношение к битве а не к Сталину
Если советские войска разгромили бы 6 армию вермахта у города Гитлербург то сейчас по всему миру улицы называли в честь этой победы) к Гитлеру они отношения не имели б
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12109
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 12:01
Цитата:
имя то Сталин, так что мимо.
abaika95:
Это отношение к битве а не к Сталину
Это отношение к битве а не к Сталину
имя то Сталин, так что мимо.
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 13:03
Цитата:
Ирония
В России город-герой носит имя Волги
Зато в Европе улицы названы в честь того самого города где было сражение)
Чтобы духу СССР вообще небыло?
А как тебе фильм про Космодемьянскую и аргументы чиновников от пропаганды? Зоя ради булочки и трамвайчика шла на смерть но не за идею и коммунизм...
Дух СССР вытравить пытаются
alex_60:
имя то Сталин, так что мимо.
имя то Сталин, так что мимо.
Ирония
В России город-герой носит имя Волги
Зато в Европе улицы названы в честь того самого города где было сражение)
Чтобы духу СССР вообще небыло?
А как тебе фильм про Космодемьянскую и аргументы чиновников от пропаганды? Зоя ради булочки и трамвайчика шла на смерть но не за идею и коммунизм...
Дух СССР вытравить пытаются
(Уважаемые пользователи)
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Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 23.06.21 - 13:25
Не успеют приставку, И.О., получить,
начинают, интервью - раздавать...
начинают, интервью - раздавать...
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Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 23.06.21 - 22:08
Цитата:
Да, Алексеевка.
abaika95:
Да, Алексеевка.
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 24.06.21 - 16:45
Цитата:
Относятся ли к идеологически устаревшим улица названная в честь Амангельды Иманова? Он ведь за красных был в войну гражданскую, немало алашордынцев своей саблей покрошил в капусту. Алашордынцы теперь героями считаются. Следовательно Амангельды теперь уже не герой? Названия районов Амангельдинский и Жангельдинский, тоже идеологически устаревшие? Алиби Жангильдин - он кто теперь? Герой или идеологический устаревший персонаж? А еще Омар Дощанов тоже был коммунистом. Улица названная его именем тоже идеологически устарела? Много вопросов к ономастам возникает...
[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2021 - 16:56]
[b[/b]
585 объектов в Костанайской области имеют идеологически устаревшие названия и требуют ономастического обновления.
585 объектов в Костанайской области имеют идеологически устаревшие названия и требуют ономастического обновления.
Относятся ли к идеологически устаревшим улица названная в честь Амангельды Иманова? Он ведь за красных был в войну гражданскую, немало алашордынцев своей саблей покрошил в капусту. Алашордынцы теперь героями считаются. Следовательно Амангельды теперь уже не герой? Названия районов Амангельдинский и Жангельдинский, тоже идеологически устаревшие? Алиби Жангильдин - он кто теперь? Герой или идеологический устаревший персонаж? А еще Омар Дощанов тоже был коммунистом. Улица названная его именем тоже идеологически устарела? Много вопросов к ономастам возникает...
[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2021 - 16:56]
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 24.06.21 - 16:53
Цитата:
Иманов с Джангильдиным воевали ещё в 1916 году во время восстания против царской администрации.Почти антиколониальном
Завтра кстати юбилей опубликования приказа с которого началась заварушка
А Дощанов в течении лета 1910 года разъезжал по аулам и позволял говорить что государь и правительство не очень хорошие ребята за что и угодил в который раз на каторгу
Так что идеологически всё нормально
Учи историю непуть
юля елиссева:
Относятся ли к идеологически устаревшим улица названная в честь Амангельды Иманова? Он ведь за красных был в войну гражданскую, против алашордынцев воевал. Названия районов Амангельдинский и Жангельдинский, тоже идеологически устаревшие? А еще Омар Дощанов тоже был коммунистом. Улица названная его именем тоже идеологически устарела?
Относятся ли к идеологически устаревшим улица названная в честь Амангельды Иманова? Он ведь за красных был в войну гражданскую, против алашордынцев воевал. Названия районов Амангельдинский и Жангельдинский, тоже идеологически устаревшие? А еще Омар Дощанов тоже был коммунистом. Улица названная его именем тоже идеологически устарела?
Иманов с Джангильдиным воевали ещё в 1916 году во время восстания против царской администрации.Почти антиколониальном
Завтра кстати юбилей опубликования приказа с которого началась заварушка
А Дощанов в течении лета 1910 года разъезжал по аулам и позволял говорить что государь и правительство не очень хорошие ребята за что и угодил в который раз на каторгу
Так что идеологически всё нормально
Учи историю непуть
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 24.06.21 - 17:08
Цитата:
шавка историю учила избирательно? или за красных они потом не воевали, против алашордынцев не боролись?
лови еще один волшебный пендель, нурлыбот
abaika95:
Учи историю непуть
Учи историю непуть
шавка историю учила избирательно? или за красных они потом не воевали, против алашордынцев не боролись?
лови еще один волшебный пендель, нурлыбот
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 24.06.21 - 17:11
Цитата:
тот самый приказ "О реквизиции инородцев на тыловые работы".
Кстати, в 2016 годы в Кыргызстане широко отмечали и освещали 100-летие начала этого восстания. А у нас тишина была. Неужели гнева Путена испугались? Хотя, откуда шавке знать ответ на этот вопрос. не её это компетенция.
abaika95:
автра кстати юбилей опубликования приказа с которого началась заварушка
автра кстати юбилей опубликования приказа с которого началась заварушка
тот самый приказ "О реквизиции инородцев на тыловые работы".
Кстати, в 2016 годы в Кыргызстане широко отмечали и освещали 100-летие начала этого восстания. А у нас тишина была. Неужели гнева Путена испугались? Хотя, откуда шавке знать ответ на этот вопрос. не её это компетенция.
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