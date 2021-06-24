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«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
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