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≡ «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41785
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 11:41
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- На некоторых фотографиях не было орденов, были только лица героев, - сообщила руководитель отдела культуры Айсулу Аубакирова. - Но список со всеми наградами прилагался. Видимо, подрядчики заострили больше внимания на внешнем сходстве героев.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2443
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 16:54
#15
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Цитата:
abaika95:
Иронично что ты постоянно пытаешься найти косяки у акимата и сам при этом косячишь Вы с акиматом стоите друг друга)) Устройся уже туда,чтобы "зло" воссоединилось)


Это ТВОИ аргументы? Или тебе можно без аргументов?

Цитата:
abaika95:
Аргументов-0 Логики-0 Ума нет


Интеллект женщины можно заменить длиной ног и размером бюста. А вот для мужчины отсутствие интеллекта- критично.
Сочувствую тебе, жалкий!:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8362
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 17:03
#16
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Цитата:
таноми52:
Это ТВОИ аргументы? Или тебе можно без аргументов?

Да это мой аргумент
А не твой тяф в каждой ветке
Цитата:
таноми52:
Интеллект женщины можно заменить длиной ног и размером бюста

Тебе не повезло ни с тем не с другим
Жалко)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2443
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 17:26
#17
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Цитата:
abaika95:
А не твой тяф в каждой ветке


В каждой ветке тяфкаешь ты!(Известный приём - переброс своих косяков на оппонента!)
Это очевидно каждому форумчанину, а вот твой тяф о моих физических параметрах от твоего бессилия :lol:
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