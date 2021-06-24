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≡ ВОЗ впервые разрешила вакцинировать детей и подростков от COVID-19
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41783
ВОЗ впервые разрешила вакцинировать детей и подростков от COVID-19
Отправлено: 24.06.21 - 12:32
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавирусной инфекции.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
65
Re: ВОЗ впервые разрешила вакцинировать детей и подростков от...
Отправлено: 24.06.21 - 12:32
#1
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Пусть начнут со своих детей и детей 300 семей правящих миром. Хороший будет пример для простолюдинов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2161
Re: ВОЗ впервые разрешила вакцинировать детей и подростков от...
Отправлено: 24.06.21 - 13:10
#2
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Когда уже эта пфайзеровская вакцина у нас в стране появится?
Цитата:
Tenkisch:
Пусть начнут со своих детей и детей 300 семей правящих миром.

эти 300 семей привились самыми первыми.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12109
Re: ВОЗ впервые разрешила вакцинировать детей и подростков от...
Отправлено: 24.06.21 - 13:24
#3
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///Как отметили в ВОЗ, стратегическая консультативная группа экспертов организации пришла к выводу, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше./

лоббируют одну вакцину не шифруясь.
у эфиопского деятеля счет в банке
в швейцарии растет не по дням а по часам.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
137
Re: ВОЗ впервые разрешила вакцинировать детей и подростков от...
Отправлено: 24.06.21 - 14:43
#4
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в ВОЗе сидят бизнесмены, медиков там практически нет. Они делают деньги, а сейчас вообще их счета зашкаливают. И конца не видно. У нас уже принудительно вакционируют медиков, педагогов , силовиков и др. О добровольности, о которой с пеной у рта трещали политики и вожди как в РФ так и тут не пахнет
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