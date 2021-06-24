Re: ВОЗ впервые разрешила вакцинировать детей и подростков от...

Отправлено: - 14:43

в ВОЗе сидят бизнесмены, медиков там практически нет. Они делают деньги, а сейчас вообще их счета зашкаливают. И конца не видно. У нас уже принудительно вакционируют медиков, педагогов , силовиков и др. О добровольности, о которой с пеной у рта трещали политики и вожди как в РФ так и тут не пахнет