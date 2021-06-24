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≡ Штрафовать за каждую яму - Как гражданский активист борется за порядок на дорогах в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41783
Штрафовать за каждую яму - Как гражданский активист борется за порядок на дорогах в Костанае
Отправлено: 24.06.21 - 10:01
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Отдел ЖКХ акимата Костаная оштрафовали на 10 МРП (29 170 тенге) за несоответствие "лежачих полицейских" нормативам. Решение административного суда - итог многомесячных жалоб гражданского активиста Ильяса САМУРАТОВА.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
419
Re: Штрафовать за каждую яму - Как гражданский активист борется...
Отправлено: 24.06.21 - 10:01
#1
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Молодец парень.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1168
Re: Штрафовать за каждую яму - Как гражданский активист борется...
Отправлено: 24.06.21 - 14:06
#2
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Молодец, Ильяс, не побоялся по судам ходить и т.д.
Улица Киевская и Рабочая капец какие разбитые, именно в трещинах все, которые они обязаны заделывать, но этого не происходит.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12109
Штрафовать за каждую яму - Как гражданский активист борется за порядок на дорогах в Костанае
Отправлено: 24.06.21 - 14:56
#3
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///Этот перекресток Самуратов называет веселым - асфальт сняли и... нарисовали «зебру»//

каждый день езжу по этому "веселому",
похоже кое кто считает что это норм.

//Кроме того, Самуратов добился привлечения к ответственности АО «Мелькомбинат» за яму внутри железнодорожного переезда по ул. Мауленова. Яму заделали.//

а я уж думал, что в плановом порядке заделали.
а тут вот как.
спасибо,хороший человек.

[Исправлено: alex_60, 24.06.2021 - 15:06]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22081
Штрафовать за каждую яму - Как гражданский активист борется за порядок на дорогах в Костанае
Отправлено: 24.06.21 - 15:08
#4
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Цитата:
alex_60:
веселым - асфальт сняли и... нарисовали «зебру»//

А на чём "зебру" - нарисрвали?
Если асфальта - нету?... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12109
Штрафовать за каждую яму - Как гражданский активист борется за порядок на дорогах в Костанае
Отправлено: 24.06.21 - 15:26
#5
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Цитата:
drakon:
Если асфальта - нету?..


куда он делся, фрезой снят только верхний слой.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22081
Штрафовать за каждую яму - Как гражданский активист борется за порядок на дорогах в Костанае
Отправлено: 24.06.21 - 15:52
#6
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Цитата:
alex_60:
куда он делся, фрезой снят только верхний слой.

Пешеходный Переход - в яме? Никогда
не видел такого... :lol: ;-) :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12109
Штрафовать за каждую яму - Как гражданский активист борется за порядок на дорогах в Костанае
Отправлено: 24.06.21 - 15:56
#7
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Цитата:
drakon:
Переход - в яме? Никогда не видел такого


есть и подземные переходы,эка невидаль.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22081
Штрафовать за каждую яму - Как гражданский активист борется за порядок на дорогах в Костанае
Отправлено: 24.06.21 - 16:02
#8
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Цитата:
alex_60:
есть и подземные переходы,э

Подземные, надземные - видел.
Ходил по ним. Но в - яме,
не видел, не ходил... :lol: ;-) ;-) ;-)
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