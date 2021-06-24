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«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 41783
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 11:41
- На некоторых фотографиях не было орденов, были только лица героев, - сообщила руководитель отдела культуры Айсулу Аубакирова. - Но список со всеми наградами прилагался. Видимо, подрядчики заострили больше внимания на внешнем сходстве героев.
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Re: «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке...
Отправлено: 24.06.21 - 11:41
Цитата:
А была ли вообще необходимость писать преимущественно славянские фамилии на непонятной транскрипции, которую не только не внедрили окончательно, даже не изучили ни в одном учебном заведении, ни придумали грамматические правила написания заимствованных слов и некоторых звуков.
К примеру, та же неугодная буква Ц, которую заменили на S.
На памятниках Героям СоЦиалистического труда должно быть написано: SoSialistik ...
Ну это же стыдобище полнейшее! Но на табличках ума хватило Ц сделать как TS, что не верно не в прошлом, ни в нынешнем варианте.
А может стоило не бежать обделавшись впереди паровоза и сделать все на грамотном 100%-но знакомом русском языке и казахском на кириллице.
И это соответствовало бы закону О языках, в отличие от получившегося позорища.
Что касается надписей на латинице, как пояснили в отделе культуры, на тот момент в Казахстане использовался этот вариант алфавита.
А была ли вообще необходимость писать преимущественно славянские фамилии на непонятной транскрипции, которую не только не внедрили окончательно, даже не изучили ни в одном учебном заведении, ни придумали грамматические правила написания заимствованных слов и некоторых звуков.
К примеру, та же неугодная буква Ц, которую заменили на S.
На памятниках Героям СоЦиалистического труда должно быть написано: SoSialistik ...
Ну это же стыдобище полнейшее! Но на табличках ума хватило Ц сделать как TS, что не верно не в прошлом, ни в нынешнем варианте.
А может стоило не бежать обделавшись впереди паровоза и сделать все на грамотном 100%-но знакомом русском языке и казахском на кириллице.
И это соответствовало бы закону О языках, в отличие от получившегося позорища.
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 11:59
Цитата:
А есть ли смысл писать имена погибших узбеков в России на непонятной кириллице? Или во Франции есть ли смысл имена погибших там партизан из СССР писать на непонятной латинице?
yudjin:
А была ли вообще необходимость писать преимущественно славянские фамилии на непонятной транскрипции,
А была ли вообще необходимость писать преимущественно славянские фамилии на непонятной транскрипции,
А есть ли смысл писать имена погибших узбеков в России на непонятной кириллице? Или во Франции есть ли смысл имена погибших там партизан из СССР писать на непонятной латинице?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12103
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 12:00
Цитата:
кто о чем, а вшивый о бане.
abaika95:
узбеков в России
узбеков в России
кто о чем, а вшивый о бане.
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 12:05
Цитата:
непонятной для кого? для 99% тех, кто придет в парк Победы и увидит? Не понимающие узбеки вряд ли увидят.
Здесь на кириллице прочтут 100% освоивших грамотность, а на не принятой абракадабре - единицы
Так что не надо, "вшивый" (по-Алексу), пороть чушь и сравнивать, не сравнимое.
[Исправлено: yudjin, 24.06.2021 - 12:07]
abaika95:
А есть ли смысл писать имена погибших узбеков в России на непонятной кириллице?
А есть ли смысл писать имена погибших узбеков в России на непонятной кириллице?
непонятной для кого? для 99% тех, кто придет в парк Победы и увидит? Не понимающие узбеки вряд ли увидят.
Здесь на кириллице прочтут 100% освоивших грамотность, а на не принятой абракадабре - единицы
Так что не надо, "вшивый" (по-Алексу), пороть чушь и сравнивать, не сравнимое.
[Исправлено: yudjin, 24.06.2021 - 12:07]
Re: «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке...
Отправлено: 24.06.21 - 12:10
Латиницы не была утверждена ни тогда ни сейчас.
Спасибо НГ, а вопрос о воинах, которые были ПРЕДСТАВЛЕНЫ к званию Героя Советского Союза был задан?
Спасибо НГ, а вопрос о воинах, которые были ПРЕДСТАВЛЕНЫ к званию Героя Советского Союза был задан?
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 12:10
Цитата:
Что такое пример тебе неведомо
Понимаю
Цитата:
Ага понятно это другое
Там понимают все кириллицу там мнение узбеков и таджиков можно не считать
Здесь по логике калализатора (от слова кала город) тоже все понимают кирилицу!!
И вообще во всем мире все понимают кирилицу и мнение каких-то там узбеков или казахов не должно никого волновать)
Логично
alex_60:
кто о чем, а вшивый о бане.
кто о чем, а вшивый о бане.
Что такое пример тебе неведомо
Понимаю
Цитата:
yudjin:
Здесь на кириллице прочтут 100% освоивших грамотность, а на не принятой абракадабре - единицы Так что не надо, вшивый, пороть чушь и сравнивать, не сравнимое.
Здесь на кириллице прочтут 100% освоивших грамотность, а на не принятой абракадабре - единицы Так что не надо, вшивый, пороть чушь и сравнивать, не сравнимое.
Ага понятно это другое
Там понимают все кириллицу там мнение узбеков и таджиков можно не считать
Здесь по логике калализатора (от слова кала город) тоже все понимают кирилицу!!
И вообще во всем мире все понимают кирилицу и мнение каких-то там узбеков или казахов не должно никого волновать)
Логично
Re: «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке...
Отправлено: 24.06.21 - 12:18
Цитата:
Теперь будут выкручиваться, а что скажет управление по развитию языков?
Которое усердно следит и штрафует за несоблюдение закона о языках на вывесках магазинов?
Здесь слабо?
Что касается надписей на латинице, как пояснили в отделе культуры, на тот момент в Казахстане использовался этот вариант алфавита.
Теперь будут выкручиваться, а что скажет управление по развитию языков?
Которое усердно следит и штрафует за несоблюдение закона о языках на вывесках магазинов?
Здесь слабо?
Re: «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке...
Отправлено: 24.06.21 - 12:22
Цитата:
Тут даже особо и экспертом быть не надо, надо было должное внимание и уважение проявить.
эксперты в области фалеристики не привлекались, в связи с чем имеют место неточности
Тут даже особо и экспертом быть не надо, надо было должное внимание и уважение проявить.
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 12:31
Цитата:
ну так у них игра в одни ворота... они показательно ищут нарушения у одних и закрывают глаза на таблички в парке Победы, на сотни адресных табличек на домах, на названия различных САРАЕВ и баннеры с нурпропагандой.
peshexod:
Здесь слабо?
Здесь слабо?
ну так у них игра в одни ворота... они показательно ищут нарушения у одних и закрывают глаза на таблички в парке Победы, на сотни адресных табличек на домах, на названия различных САРАЕВ и баннеры с нурпропагандой.
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