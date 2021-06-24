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≡ «Для защиты Родины не пожалею своей крови»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41783
«Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 12:12
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С 22 июня 1941 года Кустанайская область оказалась в тыловой зоне. 22 июня в Кустанае проведен общегородской митинг, где участвовали до 10 000 человек. 23-24 июня прошли митинги на предприятиях, в городских кварталах. Все выступающие заверяли о готовности вести борьбу с фашизмом, коллективы брали обязательства самоотверженно трудиться. В первые 20 минут после митинга судебных работников в Фонд обороны Родины внесли облигаций на 7 000 рублей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8355
Re: «Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 12:12
#1
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Цитата:
Сдача ценностей на нужды обороны. 1944 г

Ой фото какое интересное
Уже 44 год а вывески на латинице написаны
За что там наши войны шли воевать? За кирилицу?за русский язык? За булочку? За трамвайчик?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12103
Re: «Для защиты Родины не пожалею своей крови»
Отправлено: 24.06.21 - 12:43
#2
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Цитата:
abaika95:
За что там наши войны шли воевать? За кирилицу?за русский язык? За булочку? За трамвайчик?


с головой точно не дружишь.
более идиотское трудно придумать.
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