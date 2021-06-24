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С 22 июня 1941 года Кустанайская область оказалась в тыловой зоне. 22 июня в Кустанае проведен общегородской митинг, где участвовали до 10 000 человек. 23-24 июня прошли митинги на предприятиях, в городских кварталах. Все выступающие заверяли о готовности вести борьбу с фашизмом, коллективы брали обязательства самоотверженно трудиться. В первые 20 минут после митинга судебных работников в Фонд обороны Родины внесли облигаций на 7 000 рублей.