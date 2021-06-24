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≡ «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41783
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 11:41
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- На некоторых фотографиях не было орденов, были только лица героев, - сообщила руководитель отдела культуры Айсулу Аубакирова. - Но список со всеми наградами прилагался. Видимо, подрядчики заострили больше внимания на внешнем сходстве героев.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7504
Re: «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке...
Отправлено: 24.06.21 - 11:41
#1
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Цитата:
Что касается надписей на латинице, как пояснили в отделе культуры, на тот момент в Казахстане использовался этот вариант алфавита.

А была ли вообще необходимость писать преимущественно славянские фамилии на непонятной транскрипции, которую не только не внедрили окончательно, даже не изучили ни в одном учебном заведении, ни придумали грамматические правила написания заимствованных слов и некоторых звуков.
К примеру, та же неугодная буква Ц, которую заменили на S.
На памятниках Героям СоЦиалистического труда должно быть написано: SoSialistik ...
Ну это же стыдобище полнейшее! Но на табличках ума хватило Ц сделать как TS, что не верно не в прошлом, ни в нынешнем варианте.
А может стоило не бежать обделавшись впереди паровоза и сделать все на грамотном 100%-но знакомом русском языке и казахском на кириллице.
И это соответствовало бы закону О языках, в отличие от получившегося позорища.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8355
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 11:59
#2
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Цитата:
yudjin:
А была ли вообще необходимость писать преимущественно славянские фамилии на непонятной транскрипции,

А есть ли смысл писать имена погибших узбеков в России на непонятной кириллице? Или во Франции есть ли смысл имена погибших там партизан из СССР писать на непонятной латинице?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12103
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 12:00
#3
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Цитата:
abaika95:
узбеков в России


кто о чем, а вшивый о бане.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7504
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 12:05
#4
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Цитата:
abaika95:
А есть ли смысл писать имена погибших узбеков в России на непонятной кириллице?

непонятной для кого? для 99% тех, кто придет в парк Победы и увидит? Не понимающие узбеки вряд ли увидят.
Здесь на кириллице прочтут 100% освоивших грамотность, а на не принятой абракадабре - единицы
Так что не надо, "вшивый" (по-Алексу), пороть чушь и сравнивать, не сравнимое.

[Исправлено: yudjin, 24.06.2021 - 12:07]
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3940
Re: «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке...
Отправлено: 24.06.21 - 12:10
#5
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Латиницы не была утверждена ни тогда ни сейчас.
Спасибо НГ, а вопрос о воинах, которые были ПРЕДСТАВЛЕНЫ к званию Героя Советского Союза был задан?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8355
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 12:10
#6
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Цитата:
alex_60:
кто о чем, а вшивый о бане.

Что такое пример тебе неведомо
Понимаю
Цитата:
yudjin:
Здесь на кириллице прочтут 100% освоивших грамотность, а на не принятой абракадабре - единицы Так что не надо, вшивый, пороть чушь и сравнивать, не сравнимое.

Ага понятно это другое
Там понимают все кириллицу там мнение узбеков и таджиков можно не считать
Здесь по логике калализатора (от слова кала город) тоже все понимают кирилицу!!
И вообще во всем мире все понимают кирилицу и мнение каких-то там узбеков или казахов не должно никого волновать)
Логично
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3940
Re: «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке...
Отправлено: 24.06.21 - 12:18
#7
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Цитата:
Что касается надписей на латинице, как пояснили в отделе культуры, на тот момент в Казахстане использовался этот вариант алфавита.

Теперь будут выкручиваться, а что скажет управление по развитию языков?
Которое усердно следит и штрафует за несоблюдение закона о языках на вывесках магазинов?
Здесь слабо?
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3940
Re: «Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке...
Отправлено: 24.06.21 - 12:22
#8
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Цитата:
эксперты в области фалеристики не привлекались, в связи с чем имеют место неточности

Тут даже особо и экспертом быть не надо, надо было должное внимание и уважение проявить.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7504
«Имеют место неточности» - Ошибки на бюстах героев в парке Победы прокомментировал акимат Костаная
Отправлено: 24.06.21 - 12:31
#9
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Цитата:
peshexod:
Здесь слабо?

ну так у них игра в одни ворота... они показательно ищут нарушения у одних и закрывают глаза на таблички в парке Победы, на сотни адресных табличек на домах, на названия различных САРАЕВ и баннеры с нурпропагандой.
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