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Что касается надписей на латинице, как пояснили в отделе культуры, на тот момент в Казахстане использовался этот вариант алфавита.

Цитата:А была ли вообще необходимость писать преимущественно славянские фамилии на непонятной транскрипции, которую не только не внедрили окончательно, даже не изучили ни в одном учебном заведении, ни придумали грамматические правила написания заимствованных слов и некоторых звуков.К примеру, та же неугодная буква Ц, которую заменили на S.На памятниках Героям СоЦиалистического труда должно быть написано: SoSialistik ...Ну это же стыдобище полнейшее! Но на табличках ума хватило Ц сделать как TS, что не верно не в прошлом, ни в нынешнем варианте.А может стоило не бежать обделавшись впереди паровоза и сделать все на грамотном 100%-но знакомом русском языке и казахском на кириллице.И это соответствовало бы закону О языках, в отличие от получившегося позорища.