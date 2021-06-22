Прогноз на 5 дней
ясно+21°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 37% влажность
  • С, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41783
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 17:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане могут ввести ограничения для жителей, не прошедших вакцинацию против коронавируса, следует из решения Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 (МВК).
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8355
Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 23.06.21 - 10:17
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но там их в первую очередь всех привили. На сегодня более 50% получили одну прививку и более 30 % вторую. И я теперь в том числе. Может поэтому и на спад идёт

А у нас зато народ антиваксеров слушает
У нас народ "умнее"))
Цитата:
Victor Yang:
Знакомая рассказывала - у них в Саксонии около года (вторая волна) все общественные места были закрыты вообще для всех - зоопарки, бассейны и прочее. Потом пускали с тестом. Сейчас уже свободно

И что вот мешало нашим СМИ это муссировать целыми днями?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12103
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 23.06.21 - 19:27
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже ввели.
тотальную.
не вижу этой новости в ленте нг.
или вакцинируйся и работай, или каждую неделю прц за свой счет и работай.
за отказ от вакцинации или прц-штрафы.

[Исправлено: alex_60, 23.06.2021 - 19:32]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7165
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 23.06.21 - 22:56
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
(вторая волна)

У нас вообще то только третья закончилась, четвёртую вот ждут. :-)
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
44
Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 09:40
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А у нас зато народ антиваксеров слушает У нас народ "умнее"))

а уважаемый abaika95 уже вакцинировался?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10877
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 10:12
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
а уважаемый abaika95 уже вакцинировался?

А зачем ему - пиво с доставкой под дверь, сиди себе дома да кнопки тыкай :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12103
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 10:26
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
писал ,как меня приглашали на вакцинацию в кокчетав месяц назад.
продолжение есть.
сегодня получил от 1414 сообщение ,что паспорт вакцинации готов,
и я его могу скачать в егов мобайл.
захожу, и вот он, паспорт вацинации, с моим фото,фио,
спутник 4.06 и 24.06 ,тоо веамедис,кокшетау.
и как с этим жить?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
621
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 10:31
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
паспорт вацинации

Не знаю,повезло ли тебе Шура или завтра жди звонка от фиников на беседу :lol: Подставили тебя жестко.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10877
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 10:40
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
спутник 4.06 и 24.06 ,тоо веамедис,кокшетау. и как с этим жить?

А что не так?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12103
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 10:55
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А что не так?


так не был я в кокшетау.

[Исправлено: alex_60, 24.06.2021 - 10:56]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10877
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 11:11
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так не был я в кокшетау.

Е-мае )) а еще хотят чтобы РФ и КЗ паспорта вакцинации взаимно признавались)) а это филькина грамота по факту :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12103
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 11:14
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
тебе Шура


ты шура? и что тебе не повезло?
говори ,не стесняйся.
зачем только мою цитату вставил, не пойму,
если с сабыром-шурой разговариваешь.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8355
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 12:01
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
а уважаемый abaika95 уже вакцинировался?

Да даже могу подсказать какой вакциной
Меня почему-то тянет любэ слушать и сериал Есенин с безруковым в главной роли Цитата:
maxsaf:
А зачем ему - пиво с доставкой под дверь, сиди себе дома да кнопки тыкай

Нет щас водки хочу и щей по уральски
Но их не доставляют к сожелению)))
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 69
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS