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В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41783
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 17:38
В Казахстане могут ввести ограничения для жителей, не прошедших вакцинацию против коронавируса, следует из решения Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 (МВК).
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Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 23.06.21 - 10:17
Цитата:
А у нас зато народ антиваксеров слушает
У нас народ "умнее"))
Цитата:
И что вот мешало нашим СМИ это муссировать целыми днями?
elektron:
Но там их в первую очередь всех привили. На сегодня более 50% получили одну прививку и более 30 % вторую. И я теперь в том числе. Может поэтому и на спад идёт
Но там их в первую очередь всех привили. На сегодня более 50% получили одну прививку и более 30 % вторую. И я теперь в том числе. Может поэтому и на спад идёт
А у нас зато народ антиваксеров слушает
У нас народ "умнее"))
Цитата:
Victor Yang:
Знакомая рассказывала - у них в Саксонии около года (вторая волна) все общественные места были закрыты вообще для всех - зоопарки, бассейны и прочее. Потом пускали с тестом. Сейчас уже свободно
Знакомая рассказывала - у них в Саксонии около года (вторая волна) все общественные места были закрыты вообще для всех - зоопарки, бассейны и прочее. Потом пускали с тестом. Сейчас уже свободно
И что вот мешало нашим СМИ это муссировать целыми днями?
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 23.06.21 - 19:27
уже ввели.
тотальную.
не вижу этой новости в ленте нг.
или вакцинируйся и работай, или каждую неделю прц за свой счет и работай.
за отказ от вакцинации или прц-штрафы.
[Исправлено: alex_60, 23.06.2021 - 19:32]
тотальную.
не вижу этой новости в ленте нг.
или вакцинируйся и работай, или каждую неделю прц за свой счет и работай.
за отказ от вакцинации или прц-штрафы.
[Исправлено: alex_60, 23.06.2021 - 19:32]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7165
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 23.06.21 - 22:56
Цитата:
У нас вообще то только третья закончилась, четвёртую вот ждут.
Victor Yang:
(вторая волна)
(вторая волна)
У нас вообще то только третья закончилась, четвёртую вот ждут.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 44
Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 09:40
Цитата:
а уважаемый abaika95 уже вакцинировался?
abaika95:
А у нас зато народ антиваксеров слушает У нас народ "умнее"))
А у нас зато народ антиваксеров слушает У нас народ "умнее"))
а уважаемый abaika95 уже вакцинировался?
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 10:12
Цитата:
А зачем ему - пиво с доставкой под дверь, сиди себе дома да кнопки тыкай
lavprof:
а уважаемый abaika95 уже вакцинировался?
а уважаемый abaika95 уже вакцинировался?
А зачем ему - пиво с доставкой под дверь, сиди себе дома да кнопки тыкай
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 10:26
писал ,как меня приглашали на вакцинацию в кокчетав месяц назад.
продолжение есть.
сегодня получил от 1414 сообщение ,что паспорт вакцинации готов,
и я его могу скачать в егов мобайл.
захожу, и вот он, паспорт вацинации, с моим фото,фио,
спутник 4.06 и 24.06 ,тоо веамедис,кокшетау.
и как с этим жить?
продолжение есть.
сегодня получил от 1414 сообщение ,что паспорт вакцинации готов,
и я его могу скачать в егов мобайл.
захожу, и вот он, паспорт вацинации, с моим фото,фио,
спутник 4.06 и 24.06 ,тоо веамедис,кокшетау.
и как с этим жить?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 621
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 10:31
Цитата:
Не знаю,повезло ли тебе Шура или завтра жди звонка от фиников на беседу Подставили тебя жестко.
alex_60:
паспорт вацинации
паспорт вацинации
Не знаю,повезло ли тебе Шура или завтра жди звонка от фиников на беседу Подставили тебя жестко.
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 10:40
Цитата:
А что не так?
alex_60:
спутник 4.06 и 24.06 ,тоо веамедис,кокшетау. и как с этим жить?
спутник 4.06 и 24.06 ,тоо веамедис,кокшетау. и как с этим жить?
А что не так?
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 10:55
Цитата:
так не был я в кокшетау.
[Исправлено: alex_60, 24.06.2021 - 10:56]
maxsaf:
А что не так?
А что не так?
так не был я в кокшетау.
[Исправлено: alex_60, 24.06.2021 - 10:56]
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 11:11
Цитата:
Е-мае )) а еще хотят чтобы РФ и КЗ паспорта вакцинации взаимно признавались)) а это филькина грамота по факту
alex_60:
так не был я в кокшетау.
так не был я в кокшетау.
Е-мае )) а еще хотят чтобы РФ и КЗ паспорта вакцинации взаимно признавались)) а это филькина грамота по факту
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 11:14
Цитата:
ты шура? и что тебе не повезло?
говори ,не стесняйся.
зачем только мою цитату вставил, не пойму,
если с сабыром-шурой разговариваешь.
Сабыр:
тебе Шура
тебе Шура
ты шура? и что тебе не повезло?
говори ,не стесняйся.
зачем только мою цитату вставил, не пойму,
если с сабыром-шурой разговариваешь.
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 24.06.21 - 12:01
Цитата:
Да даже могу подсказать какой вакциной
Меня почему-то тянет любэ слушать и сериал Есенин с безруковым в главной роли Цитата:
Нет щас водки хочу и щей по уральски
Но их не доставляют к сожелению)))
lavprof:
а уважаемый abaika95 уже вакцинировался?
а уважаемый abaika95 уже вакцинировался?
Да даже могу подсказать какой вакциной
Меня почему-то тянет любэ слушать и сериал Есенин с безруковым в главной роли Цитата:
maxsaf:
А зачем ему - пиво с доставкой под дверь, сиди себе дома да кнопки тыкай
А зачем ему - пиво с доставкой под дверь, сиди себе дома да кнопки тыкай
Нет щас водки хочу и щей по уральски
Но их не доставляют к сожелению)))
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