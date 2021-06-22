Отправлено: - 10:17

elektron:

Но там их в первую очередь всех привили. На сегодня более 50% получили одну прививку и более 30 % вторую. И я теперь в том числе. Может поэтому и на спад идёт

Victor Yang:

Знакомая рассказывала - у них в Саксонии около года (вторая волна) все общественные места были закрыты вообще для всех - зоопарки, бассейны и прочее. Потом пускали с тестом. Сейчас уже свободно

Цитата:А у нас зато народ антиваксеров слушаетУ нас народ "умнее"))Цитата:И что вот мешало нашим СМИ это муссировать целыми днями?