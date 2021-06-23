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≡ Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны эпилепсией, ответили в облздраве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41777
Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны эпилепсией, ответили в облздраве
Отправлено: 23.06.21 - 16:04
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Рустем Айтбаев четко дал понять - несмотря на опыт других регионов и поручение министра, о котором говорят в общественном фонде «Кен журек», закупать будут только те лекарства, которые есть в формуляре.
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
417
Re: Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны...
Отправлено: 23.06.21 - 16:04
#1
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Цитата:
Согласно постановлению главного санврача региона, запрещены "иные формы мероприятий", в которых участвуют более 30 человек.

Источник:

А выборы-какая форма мероприятия?На сл.выборы они потеряли 400-450 голосов избирателей.Думаю.в республиканском масштабе явка будет низкой.Хотяя,данные граждан у них есть,заставят избирком бюллетени заполнять :lol:
Нужно и акимов областей ,выбирать народным голосованием.И выборы каждый год проводить.Заврался-пшел вон,заворовался-пшел вон,все тендеры только своим отдает-пшел вон.Народ видит подлость и ложь.Вот настоящая демократия,а не партия солнцеликого.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8350
Re: Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны...
Отправлено: 23.06.21 - 16:10
#2
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Цитата:
Ранее костанаец Сергей ЗИНЧЕНКО 

Этот же костанаец был в подписчиках у того чиновника к которому приходили полицейские якобы для того чтобы он отписался)этот же костанаец выходил на митинг против переименования улицы Гагарина)
Прям брат близнец Куата
"Профессиональный" активист))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8350
Re: Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны...
Отправлено: 23.06.21 - 16:13
#3
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Цитата:
Сергей kst:
заворовался-пшел

А кто это может опеределить кроме антикора ?)
Цитата:
Сергей kst:
.Заврался-пшел вон,

И это кто сможет определить?)
Цитата:
Сергей kst:
вон,все тендеры только своим отдает-пшел вон.

И это?)
Таксистов и парикмахеров не привлекешь к такой работе) они то только рассуждать умеют)
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
417
Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны эпилепсией, ответили в облздраве
Отправлено: 23.06.21 - 16:31
#4
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Ответьте себе на вопрос-нужны ли государству больные дети и взрослые,которым необходимо дорогостоящее лечение?Если до сих пор,как ни печально,"всем миром" собирают на лечение.Единицы получают квоты.Детдомовцы(была статья)по 10 лет стоят в очереди на жилплощадь,некоторые -с детьми.
Создается стойкая уверенность,что у власти полные политические импотенты,что прекрасно отражается в новостных колонках,соц.сетях и настроении граждан.-К слову,если не ошибаюсь в тиктоке гуляет видео,с разъяренным гражданином,который шлет проклятия в адрес врачей и первых руководителей страны.Не дай Бог конечно,но это только начало.От прекрасной жизни выявится множество таких.

[Исправлено: Сергей kst, 23.06.2021 - 16:49]
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
417
Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны эпилепсией, ответили в облздраве
Отправлено: 23.06.21 - 16:36
#5
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Цитата:
abaika95:
А кто это может опеределить кроме антикора ?)

Эти тоже,так себе патриоты.
Цитата:
abaika95:
Таксистов и парикмахеров не привлекешь к такой работе) они то только рассуждать умеют)

Не поспоришь.Хотя,явка будет колоссальной,оценят работ.Да и пусть трусятся акимы перед выборами,представляете-народные выборы.президента,в конце концов,выбирают доярки,трактористы,юристы,плотники,дворники,врачи ну и таксисты с парикмахерами,в том числе

[Исправлено: Сергей kst, 23.06.2021 - 16:38]

[Исправлено: Сергей kst, 23.06.2021 - 16:40]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8350
Re: Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны...
Отправлено: 23.06.21 - 16:53
#6
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Цитата:
Сергей kst:
Ответьте себе на вопрос-нужны ли государству больные дети и взрослые,которым необходимо дорогостоящее лечение?

Они никому и нигде не нужны
С государственной точки зрения это обуза
Но социализм (один из больших его плюсов) за 70 лет своего существования в одной закрытой стране ввел социальную ответственность для населения
Помощь старикам,инвалидам,детям,сиротам,многодетным,рабочим,неграм в Африке и США, вьетнамцам и всем всем культивировалась как первостепенная задача интернационального государства
Даже войска исключительно интернациональные вводили в соседние страны ради помощи детям и старикам)
Ничего не попишешь и капиталистическим странам пришлось вводить у себя социальную помощь в своих странах чтобы не проникла к ним коммунистическая зараза) только вот по иронии судьбы,капитализм в этом плане шагнул вперёд и возвел в абсолют соц помощь а мы после распада (мы это постсовесткое пространство) что-то остались позади
Теперь старые институты социализма типа детдомов,домов милосердия,и бесплатной медицинской помощи остались а на капиталистический лад их перевести никак не получается) рельсы разные
Цитата:
Сергей kst:
Не поспоришь.Хотя,явка будет колоссальной,оценят работ.Да и пусть трусятся акимы перед выборами,представляете-народные выборы

Представляю сколько из бюджета будет уходить на это дело
Или вы думаете там будут участвовать исключительно кандидаты от народа?))
Да даже если будут,эти кандидаты перед выборами будут лицемерно орать про фабрики рабочим а после выборов начнут эти фабрики продавать))
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
417
Re: Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны...
Отправлено: 24.06.21 - 08:49
#7
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Цитата:
abaika95:
Представляю сколько из бюджета будет уходить на это дело

Воруют столько,что это будет капля в море.
Цитата:
abaika95:
по иронии судьбы,капитализм в этом плане шагнул вперёд и возвел в абсолют соц помощь а мы после распада (мы это постсовесткое пространство) что-то остались позади

Несомненно,есть,что перенять от капиталистов.Только ирония в том,что на родине капиталистов,больше всего бездомных,брошенных ветеранов-инвалидов,с маленькой пенсией.Да да,это штаты.Где настоящая социалка-то это в Европе,и то ,нормальная в Германии и Франции.
Цитата:
abaika95:
социализм (один из больших его плюсов) за 70 лет своего существования в одной закрытой стране ввел социальную ответственность для населения Помощь старикам,инвалидам,детям,сиротам,многодетным,рабочим,неграм в Африке и США, вьетнамцам и всем всем культивировалась как первостепенная задача интернационального государства

И жившие в то время советские люди были с этим согласны.Цитата:
abaika95:
Даже войска исключительно интернациональные вводили в соседние страны ради помощи детям и старикам)

Рас уж вы развили тему в этом ключе-
Стыдится нечего.Союз защищал свои интересы,так же как и другие страны.
США до сих пор вводят войска туда,где нет демократии,или туда где по их мнению коррупция-удобно да?))И почему это у нас так рьяно борятся с коррупцией???Наверно антикоррупционных блюстителей "демократии"не хотят видеть тут...Очень прагматично между прочим.Назарбаев в этом плане оочень дальновиден!
И перед развалом СОЮЗа они говорили,что НАТО было создано исключительно в противовес СССР,и что после отделения республик,НАТО продвигаться на восток не будет.А теперь посмотрите старые карты сил НАТО в 90е годы и нынешнее расположение войск НАТО,в аккурат возле Российских границ.Естественно Россия будет отстаивать свои интересы,в том числе имея виды на страны бывшего СОЮЗа.
Короче,не дай Бог,к нам придет такой капитализм под предлогом установления "демократии" и "борьбы" с коррупцией.Мы не индейцы,и не будем вестись на бусы и огненную воду,прекрасно знаем,что стало с ними и с их землей.
А у нас,каждая республика,после развала огромной страны,осталась со свой землей,нравится кому итог всего или нет,а не в резервации,как индейцы-коренные американцы.
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