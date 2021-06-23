Отправлено: - 08:49

abaika95:

Представляю сколько из бюджета будет уходить на это дело

abaika95:

по иронии судьбы,капитализм в этом плане шагнул вперёд и возвел в абсолют соц помощь а мы после распада (мы это постсовесткое пространство) что-то остались позади

abaika95:

социализм (один из больших его плюсов) за 70 лет своего существования в одной закрытой стране ввел социальную ответственность для населения Помощь старикам,инвалидам,детям,сиротам,многодетным,рабочим,неграм в Африке и США, вьетнамцам и всем всем культивировалась как первостепенная задача интернационального государства

abaika95:

Даже войска исключительно интернациональные вводили в соседние страны ради помощи детям и старикам)

Цитата:Воруют столько,что это будет капля в море.Цитата:Несомненно,есть,что перенять от капиталистов.Только ирония в том,что на родине капиталистов,больше всего бездомных,брошенных ветеранов-инвалидов,с маленькой пенсией.Да да,это штаты.Где настоящая социалка-то это в Европе,и то ,нормальная в Германии и Франции.Цитата:И жившие в то время советские люди были с этим согласны.Цитата:Рас уж вы развили тему в этом ключе-Стыдится нечего.Союз защищал свои интересы,так же как и другие страны.США до сих пор вводят войска туда,где нет демократии,или туда где по их мнению коррупция-удобно да?))И почему это у нас так рьяно борятся с коррупцией???Наверно антикоррупционных блюстителей "демократии"не хотят видеть тут...Очень прагматично между прочим.Назарбаев в этом плане оочень дальновиден!И перед развалом СОЮЗа они говорили,что НАТО было создано исключительно в противовес СССР,и что после отделения республик,НАТО продвигаться на восток не будет.А теперь посмотрите старые карты сил НАТО в 90е годы и нынешнее расположение войск НАТО,в аккурат возле Российских границ.Естественно Россия будет отстаивать свои интересы,в том числе имея виды на страны бывшего СОЮЗа.Короче,не дай Бог,к нам придет такой капитализм под предлогом установления "демократии" и "борьбы" с коррупцией.Мы не индейцы,и не будем вестись на бусы и огненную воду,прекрасно знаем,что стало с ними и с их землей.А у нас,каждая республика,после развала огромной страны,осталась со свой землей,нравится кому итог всего или нет,а не в резервации,как индейцы-коренные американцы.