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≡ В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41775
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 17:38
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В Казахстане могут ввести ограничения для жителей, не прошедших вакцинацию против коронавируса, следует из решения Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 (МВК).
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8350
Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 23.06.21 - 10:17
#15
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Цитата:
elektron:
Но там их в первую очередь всех привили. На сегодня более 50% получили одну прививку и более 30 % вторую. И я теперь в том числе. Может поэтому и на спад идёт

А у нас зато народ антиваксеров слушает
У нас народ "умнее"))
Цитата:
Victor Yang:
Знакомая рассказывала - у них в Саксонии около года (вторая волна) все общественные места были закрыты вообще для всех - зоопарки, бассейны и прочее. Потом пускали с тестом. Сейчас уже свободно

И что вот мешало нашим СМИ это муссировать целыми днями?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12096
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 23.06.21 - 19:27
#16
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уже ввели.
тотальную.
не вижу этой новости в ленте нг.
или вакцинируйся и работай, или каждую неделю прц за свой счет и работай.
за отказ от вакцинации или прц-штрафы.

[Исправлено: alex_60, 23.06.2021 - 19:32]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7165
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 23.06.21 - 22:56
#17
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Цитата:
Victor Yang:
(вторая волна)

У нас вообще то только третья закончилась, четвёртую вот ждут. :-)
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