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Очередной водятел... наездил на лишение
Очередной водятел... наездил на лишение
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41775
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:13
Сегодня попался один неадекват на Абая. Сначала он несколько раз подрезал, перестроившись прямо перед моей машиной, ну а в конце, когда на 3 раз этот маневр ему не удался, дико взбесился и через 2 сплошные обогнал меня...далее провоцируя ДТП заставил меня остановится))) проорался, сел и поехал дальше.
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Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:13
Да потому-что его,видимо,тоже бесят такие водятлы,которые медленно едут по левой полосе. Особенно этим страдают девушки,которые не понимают что если еле крадёшься-то едь справа. Надо было этому чувачку на белой машинке ещё и плюнуть в тебя такого медленного и глупого.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3937
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:19
В городе езжай по любой полосе, ограничение 60 у нас и я руководствуюсь на дороге прежде всего тем что остальные участники движения так же соблюдают правила.
Короче здесь нарушений у bumerang нет, а вот нервный белый явно перенервничал.
Короче здесь нарушений у bumerang нет, а вот нервный белый явно перенервничал.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12096
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:23
Цитата:
согласен. и перед автобусом белый конкретно подрезал.
я для таких поворот налево включаю,что бы не волновались сильно.
peshexod:
руководствуюсь на дороге прежде всего тем что остальные участники движения так же соблюдают правила. Короче здесь нарушений у bumerang нет, а вот нервный белый явно перенервничал.
руководствуюсь на дороге прежде всего тем что остальные участники движения так же соблюдают правила. Короче здесь нарушений у bumerang нет, а вот нервный белый явно перенервничал.
согласен. и перед автобусом белый конкретно подрезал.
я для таких поворот налево включаю,что бы не волновались сильно.
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:23
Цитата:
В населенном пункте это правило не действует.
Сабыр:
Особенно этим страдают девушки,которые не понимают что если еле крадёшься-то едь справа.
Особенно этим страдают девушки,которые не понимают что если еле крадёшься-то едь справа.
В населенном пункте это правило не действует.
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:25
Цитата:
Согласен,нет,но надо ведь понимать дорожную ситуацию! Он же не 18 летняя блондинка! Зачем занимать обе полосы с одинаковой скоростью и так в городе трудное движение из-за вот таких!
peshexod:
здесь нарушений у bumerang нет
здесь нарушений у bumerang нет
Согласен,нет,но надо ведь понимать дорожную ситуацию! Он же не 18 летняя блондинка! Зачем занимать обе полосы с одинаковой скоростью и так в городе трудное движение из-за вот таких!
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:47
Цитата:
Затем, что ограничение по скорости одинаковое для обоих полос
Сабыр:
Зачем занимать обе полосы с одинаковой скоростью
Зачем занимать обе полосы с одинаковой скоростью
Затем, что ограничение по скорости одинаковое для обоих полос
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 416
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:50
Купил КАМАЗ, и не жалею...Никого не жалею
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 136
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 15:12
Да этого белого надо лишить прав. Часто тоже попадаю почти в аналогичную ситуацию Еду по левой с максимальной скоростью-60 км. Сзади подпирает какой то ушлый и сигналит и моргает, просит чтобы я уступил ему дорогу. А куда? справа тоже занято, да и иду с максимальной скоростью. Так что нехай он там сзади отдыхает
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12096
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 18:20
Цитата:
наверное это был Сабыр
рихард:
Да этого белого надо лишить прав.
Да этого белого надо лишить прав.
наверное это был Сабыр
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7165
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 19:29
У "белого" наверное права куплены. В автошколе учат (должны учить) поведению на дороге.
И ведь он не один такой?
И ведь он не один такой?
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 21:31
Цитата:
Зайка,я твой кошмар?
alex_60:
наверное это был Сабыр
наверное это был Сабыр
Зайка,я твой кошмар?
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 21:40
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4704
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 21:50
Давайте дождёмся ответа от соответствующих органов, возможно если промолчат, это был кто-то из своих, хотя нынче у них нет профессиональной солидарности как у врачей
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22078
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 21:57
Цитата:
Кстати, у них сегодня - Праздник...
сайлау курманов:
Давайте дождёмся ответа от соответствующих органов,
Давайте дождёмся ответа от соответствующих органов,
Кстати, у них сегодня - Праздник...
-
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