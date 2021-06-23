Прогноз на 5 дней
ясно+13°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 66% влажность
  • В, 1.52 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Очередной водятел... наездил на лишение
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41775
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня попался один неадекват на Абая. Сначала он несколько раз подрезал, перестроившись прямо перед моей машиной, ну а в конце, когда на 3 раз этот маневр ему не удался, дико взбесился и через 2 сплошные обогнал меня...далее провоцируя ДТП заставил меня остановится))) проорался, сел и поехал дальше.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
619
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да потому-что его,видимо,тоже бесят такие водятлы,которые медленно едут по левой полосе. Особенно этим страдают девушки,которые не понимают что если еле крадёшься-то едь справа. Надо было этому чувачку на белой машинке ещё и плюнуть в тебя такого медленного и глупого.
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3937
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В городе езжай по любой полосе, ограничение 60 у нас и я руководствуюсь на дороге прежде всего тем что остальные участники движения так же соблюдают правила.

Короче здесь нарушений у bumerang нет, а вот нервный белый явно перенервничал.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12096
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:23
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
руководствуюсь на дороге прежде всего тем что остальные участники движения так же соблюдают правила. Короче здесь нарушений у bumerang нет, а вот нервный белый явно перенервничал.


согласен. и перед автобусом белый конкретно подрезал.
я для таких поворот налево включаю,что бы не волновались сильно.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10870
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:23
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Особенно этим страдают девушки,которые не понимают что если еле крадёшься-то едь справа.

В населенном пункте это правило не действует.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
619
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:25
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
здесь нарушений у bumerang нет

Согласен,нет,но надо ведь понимать дорожную ситуацию! Он же не 18 летняя блондинка! Зачем занимать обе полосы с одинаковой скоростью и так в городе трудное движение из-за вот таких!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10870
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:47
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Зачем занимать обе полосы с одинаковой скоростью

Затем, что ограничение по скорости одинаковое для обоих полос :-)
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
416
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 11:50
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купил КАМАЗ, и не жалею...Никого не жалею :-)
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
136
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 15:12
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да этого белого надо лишить прав. Часто тоже попадаю почти в аналогичную ситуацию Еду по левой с максимальной скоростью-60 км. Сзади подпирает какой то ушлый и сигналит и моргает, просит чтобы я уступил ему дорогу. А куда? справа тоже занято, да и иду с максимальной скоростью. Так что нехай он там сзади отдыхает
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12096
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 18:20
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
Да этого белого надо лишить прав.


наверное это был Сабыр
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7165
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 19:29
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У "белого" наверное права куплены. В автошколе учат (должны учить) поведению на дороге.
И ведь он не один такой? :lol:
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
619
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 21:31
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
наверное это был Сабыр

Зайка,я твой кошмар? ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10870
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 21:40
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4704
Re: Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 21:50
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте дождёмся ответа от соответствующих органов, возможно если промолчат, это был кто-то из своих, хотя нынче у них нет профессиональной солидарности как у врачей
Профайл Посетить вебсайт
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22078
Очередной водятел... наездил на лишение
Отправлено: 23.06.21 - 21:57
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Давайте дождёмся ответа от соответствующих органов,

Кстати, у них сегодня - Праздник... :lol: :oops:
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS