Отправлено: - 11:23

peshexod:

руководствуюсь на дороге прежде всего тем что остальные участники движения так же соблюдают правила. Короче здесь нарушений у bumerang нет, а вот нервный белый явно перенервничал.

Цитата:согласен. и перед автобусом белый конкретно подрезал.я для таких поворот налево включаю,что бы не волновались сильно.