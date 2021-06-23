Отправлено: - 16:36

abaika95:

А кто это может опеределить кроме антикора ?)

abaika95:

Таксистов и парикмахеров не привлекешь к такой работе) они то только рассуждать умеют)

[Исправлено: Сергей kst, 23.06.2021 - 16:38]

[Исправлено: Сергей kst, 23.06.2021 - 16:40]

Цитата:Эти тоже,так себе патриоты.Цитата:Не поспоришь.Хотя,явка будет колоссальной,оценят работ.Да и пусть трусятся акимы перед выборами,представляете-народные выборы.президента,в конце концов,выбирают доярки,трактористы,юристы,плотники,дворники,врачи ну и таксисты с парикмахерами,в том числе