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≡ Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны эпилепсией, ответили в облздраве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41775
Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны эпилепсией, ответили в облздраве
Отправлено: 23.06.21 - 16:04
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Рустем Айтбаев четко дал понять - несмотря на опыт других регионов и поручение министра, о котором говорят в общественном фонде «Кен журек», закупать будут только те лекарства, которые есть в формуляре.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
416
Re: Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны...
Отправлено: 23.06.21 - 16:04
#1
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Цитата:
Согласно постановлению главного санврача региона, запрещены "иные формы мероприятий", в которых участвуют более 30 человек.

Источник:

А выборы-какая форма мероприятия?На сл.выборы они потеряли 400-450 голосов избирателей.Думаю.в республиканском масштабе явка будет низкой.Хотяя,данные граждан у них есть,заставят избирком бюллетени заполнять :lol:
Нужно и акимов областей ,выбирать народным голосованием.И выборы каждый год проводить.Заврался-пшел вон,заворовался-пшел вон,все тендеры только своим отдает-пшел вон.Народ видит подлость и ложь.Вот настоящая демократия,а не партия солнцеликого.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8349
Re: Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны...
Отправлено: 23.06.21 - 16:10
#2
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Цитата:
Ранее костанаец Сергей ЗИНЧЕНКО 

Этот же костанаец был в подписчиках у того чиновника к которому приходили полицейские якобы для того чтобы он отписался)этот же костанаец выходил на митинг против переименования улицы Гагарина)
Прям брат близнец Куата
"Профессиональный" активист))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8349
Re: Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны...
Отправлено: 23.06.21 - 16:13
#3
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Цитата:
Сергей kst:
заворовался-пшел

А кто это может опеределить кроме антикора ?)
Цитата:
Сергей kst:
.Заврался-пшел вон,

И это кто сможет определить?)
Цитата:
Сергей kst:
вон,все тендеры только своим отдает-пшел вон.

И это?)
Таксистов и парикмахеров не привлекешь к такой работе) они то только рассуждать умеют)
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
416
Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны эпилепсией, ответили в облздраве
Отправлено: 23.06.21 - 16:31
#4
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Ответьте себе на вопрос-нужны ли государству больные дети и взрослые,которым необходимо дорогостоящее лечение?Если до сих пор,как ни печально,"всем миром" собирают на лечение.Единицы получают квоты.Детдомовцы(была статья)по 10 лет стоят в очереди на жилплощадь,некоторые -с детьми.
Создается стойкая уверенность,что у власти полные политические импотенты,что прекрасно отражается в новостных колонках,соц.сетях и настроении граждан.-К слову,если не ошибаюсь в тиктоке гуляет видео,с разъяренным гражданином,который шлет проклятия в адрес врачей и первых руководителей страны.Не дай Бог конечно,но это только начало.От прекрасной жизни выявится множество таких.

[Исправлено: Сергей kst, 23.06.2021 - 16:49]
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
416
Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны эпилепсией, ответили в облздраве
Отправлено: 23.06.21 - 16:36
#5
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Цитата:
abaika95:
А кто это может опеределить кроме антикора ?)

Эти тоже,так себе патриоты.
Цитата:
abaika95:
Таксистов и парикмахеров не привлекешь к такой работе) они то только рассуждать умеют)

Не поспоришь.Хотя,явка будет колоссальной,оценят работ.Да и пусть трусятся акимы перед выборами,представляете-народные выборы.президента,в конце концов,выбирают доярки,трактористы,юристы,плотники,дворники,врачи ну и таксисты с парикмахерами,в том числе

[Исправлено: Сергей kst, 23.06.2021 - 16:38]

[Исправлено: Сергей kst, 23.06.2021 - 16:40]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8349
Re: Про КТ, МРТ и лекарства - На критику женщин, чьи дети больны...
Отправлено: 23.06.21 - 16:53
#6
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Цитата:
Сергей kst:
Ответьте себе на вопрос-нужны ли государству больные дети и взрослые,которым необходимо дорогостоящее лечение?

Они никому и нигде не нужны
С государственной точки зрения это обуза
Но социализм (один из больших его плюсов) за 70 лет своего существования в одной закрытой стране ввел социальную ответственность для населения
Помощь старикам,инвалидам,детям,сиротам,многодетным,рабочим,неграм в Африке и США, вьетнамцам и всем всем культивировалась как первостепенная задача интернационального государства
Даже войска исключительно интернациональные вводили в соседние страны ради помощи детям и старикам)
Ничего не попишешь и капиталистическим странам пришлось вводить у себя социальную помощь в своих странах чтобы не проникла к ним коммунистическая зараза) только вот по иронии судьбы,капитализм в этом плане шагнул вперёд и возвел в абсолют соц помощь а мы после распада (мы это постсовесткое пространство) что-то остались позади
Теперь старые институты социализма типа детдомов,домов милосердия,и бесплатной медицинской помощи остались а на капиталистический лад их перевести никак не получается) рельсы разные
Цитата:
Сергей kst:
Не поспоришь.Хотя,явка будет колоссальной,оценят работ.Да и пусть трусятся акимы перед выборами,представляете-народные выборы

Представляю сколько из бюджета будет уходить на это дело
Или вы думаете там будут участвовать исключительно кандидаты от народа?))
Да даже если будут,эти кандидаты перед выборами будут лицемерно орать про фабрики рабочим а после выборов начнут эти фабрики продавать))
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