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≡ Новый Mitsubishi Pajero Sport – к приключениям готов!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41775
Новый Mitsubishi Pajero Sport – к приключениям готов!
Отправлено: 23.06.21 - 13:15
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Встречайте обновлённую версию легендарного рамного внедорожника. Mitsubishi Pajero Sport 2021 года стал ещё более инновационным, удобным и технологичным. При этом автомобиль сохранил свои вездеходные качества, поэтому Pajero Sport готов покорить самые труднодоступные и живописные точки на вашем пути.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
617
Re: Новый Mitsubishi Pajero Sport – к приключениям готов!
Отправлено: 23.06.21 - 13:15
#1
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Плачущие фары сзади оставили?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12094
Новый Mitsubishi Pajero Sport – к приключениям готов!
Отправлено: 23.06.21 - 13:38
#2
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Цитата:
Сабыр:
Плачущие фары сзади оставили?


фары- спереди, сзади- фонари.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
617
Новый Mitsubishi Pajero Sport – к приключениям готов!
Отправлено: 23.06.21 - 13:48
#3
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Цитата:
alex_60:
сзади- фонари

На ГАЗ 51,а там фары.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12094
Новый Mitsubishi Pajero Sport – к приключениям готов!
Отправлено: 23.06.21 - 14:03
#4
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Цитата:
Сабыр:
На ГАЗ 51,а там фары.


не смеши людей,знаток.
/////Pajero обрел новый дизайн передней части с «двухэтажной» оптикой, а задние фонари стали немного компактнее: их нижние секции переехали на бампер.//

вот еще одному такому "знатоку" разьясняют

//Сергей С. (sergsavar79)
Почему поменяли передние фары, а не уродские задние???
Я их называю - кровавые слёзы владельца митсубиси )

.Oleg (OOOO) R Сергей С. Вас не услышали, т.к. сзади фонари, да и их уже укорачивали, т.е.изменения уже были.//

[Исправлено: alex_60, 23.06.2021 - 14:04]
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
416
Re: Новый Mitsubishi Pajero Sport – к приключениям готов!
Отправлено: 23.06.21 - 14:45
#5
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3х литровый бензин по лучше. Дизель 2,5 дохленький-1/3 колеса в песок посадили,не хватило коней выехать.Вытаскивали Паджериком четвертым, 3.8L
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
617
Re: Новый Mitsubishi Pajero Sport – к приключениям готов!
Отправлено: 23.06.21 - 15:24
#6
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Цитата:
alex_60:
не смеши людей,знаток

Вот у тебя заботы,Шура :lol: Лучше чем-нибудь полезным занялся :lol: Что фара,что фонарь не один и тот же х? :lol: Представляю какой ты зануда по жизни,баба то есть у тебя? :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
617
Re: Новый Mitsubishi Pajero Sport – к приключениям готов!
Отправлено: 23.06.21 - 15:25
#7
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Цитата:
Сергей kst:
3х литровый бензин по лучше

Тоже не едет совсем. Только для пенсионеров и миссионеров :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12094
Новый Mitsubishi Pajero Sport – к приключениям готов!
Отправлено: 23.06.21 - 15:38
#8
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Цитата:
Сабыр:
Лучше чем-нибудь полезным занялся Что фара,что фонарь не один и тот же


слабак.не умеешь держать удар.
навалил кучу.в оправдание.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
617
Новый Mitsubishi Pajero Sport – к приключениям готов!
Отправлено: 23.06.21 - 15:46
#9
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Цитата:
alex_60:
слабак.не умеешь держать удар.

Смешной ты,Шура :lol:
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