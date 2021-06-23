Отправлено: - 14:03

Сабыр:

На ГАЗ 51,а там фары.

[Исправлено: alex_60, 23.06.2021 - 14:04]

Цитата:не смеши людей,знаток./////Pajero обрел новый дизайн передней части с «двухэтажной» оптикой, а задние фонари стали немного компактнее: их нижние секции переехали на бампер.//вот еще одному такому "знатоку" разьясняют//Сергей С. (sergsavar79)Почему поменяли передние фары, а не уродские задние???Я их называю - кровавые слёзы владельца митсубиси ).Oleg (OOOO) R Сергей С. Вас не услышали, т.к. сзади фонари, да и их уже укорачивали, т.е.изменения уже были.//