Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.06.21 - 22:25
Цитата:
А как вы охарактеризуете звонившего, которому уже автоответчик сообщил, что это 4 поликлиника, а он опять это же переспрашивает?
abaika95:
И да колл центр какой-то деревянный
И да колл центр какой-то деревянный
А как вы охарактеризуете звонившего, которому уже автоответчик сообщил, что это 4 поликлиника, а он опять это же переспрашивает?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.06.21 - 22:41
Тут явно косяк аптеки
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.06.21 - 23:52
Цитата:
А вот вы не знаете или забыли уже нашего человека)
У нас если "присмерти" то звонят всем вплоть до лечащего врача)) ну бывают такие люди
maxsaf:
щас вы занимаетесь манипуляцией. Человек при смерти в скорую звонит а не в поликлинику
щас вы занимаетесь манипуляцией. Человек при смерти в скорую звонит а не в поликлинику
А вот вы не знаете или забыли уже нашего человека)
У нас если "присмерти" то звонят всем вплоть до лечащего врача)) ну бывают такие люди
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.06.21 - 00:12
Цитата:
Надеюсь в этом конкретном случае никто не пострадал ))
abaika95:
ну бывают такие люди
ну бывают такие люди
Надеюсь в этом конкретном случае никто не пострадал ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.06.21 - 03:07
Без полиции уже никак не получается
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2439
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.06.21 - 22:18
Нур, привет!
Дополнительных сведений о пассии Маяковского из Кустаная не накопали?
Всегда поддержу!
[Исправлено: таноми52, 23.06.2021 - 09:45]
Дополнительных сведений о пассии Маяковского из Кустаная не накопали?
Всегда поддержу!
[Исправлено: таноми52, 23.06.2021 - 09:45]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.06.21 - 23:00
Цитата:
Всегда поддержите фейк и пасту?)))
Профессионалка уровень-Таноми
таноми52:
Дополнительных сведений о пассии Маяковского из Кустаная не накопали? Всегла поддержу!
Дополнительных сведений о пассии Маяковского из Кустаная не накопали? Всегла поддержу!
Всегда поддержите фейк и пасту?)))
Профессионалка уровень-Таноми
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.06.21 - 11:39
Двое на казахском языке понять друг друга не могут
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.06.21 - 12:00
Цитата:
В Торонто произошла перестрелка на детском празднике
Ранено 4 детей
Поезд укатил в прекрасную страну называется
maxsaf:
Двое на казахском языке понять друг друга не могут
Двое на казахском языке понять друг друга не могут
В Торонто произошла перестрелка на детском празднике
Ранено 4 детей
Поезд укатил в прекрасную страну называется
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12090
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.06.21 - 12:04
Цитата:
что бы такого не было-
//в школах Алматы и Астаны, несмотря на то, что иногда в зале присутствуют только казахи, собрания ( родительские ) проходят на русском языке.///
maxsaf:
Двое на казахском языке понять друг друга не могут
Двое на казахском языке понять друг друга не могут
что бы такого не было-
//в школах Алматы и Астаны, несмотря на то, что иногда в зале присутствуют только казахи, собрания ( родительские ) проходят на русском языке.///
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.06.21 - 12:09
Цитата:
Вот куда надо Куату наведаться
alex_60:
в школах Алматы и Астаны, несмотря на то, что иногда в зале присутствуют только казахи, собрания ( родительские ) проходят на русском языке
в школах Алматы и Астаны, несмотря на то, что иногда в зале присутствуют только казахи, собрания ( родительские ) проходят на русском языке
Вот куда надо Куату наведаться
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14047
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.06.21 - 12:24
Цитата:
Цитата:
Выводы там совсем неправильные какие-то. Русский и так употребляется наравне по закону по всему Казахстану, а не только на севере. Про трехъязычие вроде вообще уже забыли. Да и не только в языке дело, а в образовании в общем. А если и будет некоторое региональное "усиление" русского языка, то все равно все будут понимать что это временно.
maxsaf:
Признание русского языка «региональным» остановит внешнюю миграцию в Северном Казахстане – российский центр
Признание русского языка «региональным» остановит внешнюю миграцию в Северном Казахстане – российский центр
Цитата:
Так, например, признание в этом регионе русского языка «региональным», который можно было бы употреблять наравне с государственным языком, а также сохранение школ с русским языком обучения без перехода на «рельсы трехъязычия», остановили бы внешнюю миграцию отсюда.
Выводы там совсем неправильные какие-то. Русский и так употребляется наравне по закону по всему Казахстану, а не только на севере. Про трехъязычие вроде вообще уже забыли. Да и не только в языке дело, а в образовании в общем. А если и будет некоторое региональное "усиление" русского языка, то все равно все будут понимать что это временно.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12090
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.06.21 - 12:25
Цитата:
там крик души алмаатинки тоже интересен..
maxsaf:
тыц
тыц
там крик души алмаатинки тоже интересен..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.06.21 - 12:59
Цитата:
А миграцию из России что остановит? МГу не хочет таким вопросом задаться?)
Цитата:
Даже если не временно то к чему это? Чтобы русских остановить? Зачем если человек и так хочет уехать туда где по его мнению якобы лучше?) Тут хоть русскую автономию сделай никого это не остановит,уезжают,получают паспорта,возвращаются и работают как вахтовики) а большинство русских кто остался и кто никуда не едет и так все устраивает
maxsaf:
Признание русского языка «региональным» остановит внешнюю миграцию в Северном Казахстане – российский центр
Признание русского языка «региональным» остановит внешнюю миграцию в Северном Казахстане – российский центр
А миграцию из России что остановит? МГу не хочет таким вопросом задаться?)
Цитата:
Victor Yang:
А если и будет некоторое региональное "усиление" русского языка, то все равно все будут понимать что это временно.
А если и будет некоторое региональное "усиление" русского языка, то все равно все будут понимать что это временно.
Даже если не временно то к чему это? Чтобы русских остановить? Зачем если человек и так хочет уехать туда где по его мнению якобы лучше?) Тут хоть русскую автономию сделай никого это не остановит,уезжают,получают паспорта,возвращаются и работают как вахтовики) а большинство русских кто остался и кто никуда не едет и так все устраивает
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 13
|Зарегистрированные пользователи: Victor Yang, drakon
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать