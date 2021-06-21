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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10865
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.06.21 - 22:25
#3496
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Цитата:
abaika95:
И да колл центр какой-то деревянный

А как вы охарактеризуете звонившего, которому уже автоответчик сообщил, что это 4 поликлиника, а он опять это же переспрашивает? :oops: :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10865
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.06.21 - 22:41
#3497
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Тут явно косяк аптеки


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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.06.21 - 23:52
#3498
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Цитата:
maxsaf:
щас вы занимаетесь манипуляцией. Человек при смерти в скорую звонит а не в поликлинику

А вот вы не знаете или забыли уже нашего человека)
У нас если "присмерти" то звонят всем вплоть до лечащего врача)) ну бывают такие люди
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10865
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.06.21 - 00:12
#3499
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Цитата:
abaika95:
ну бывают такие люди

Надеюсь в этом конкретном случае никто не пострадал ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10865
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.06.21 - 03:07
#3500
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Без полиции уже никак не получается


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2439
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.06.21 - 22:18
#3501
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Нур, привет!
Дополнительных сведений о пассии Маяковского из Кустаная не накопали? :lol:
Всегда поддержу! ;-)

[Исправлено: таноми52, 23.06.2021 - 09:45]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.06.21 - 23:00
#3502
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Цитата:
таноми52:
Дополнительных сведений о пассии Маяковского из Кустаная не накопали? Всегла поддержу!

Всегда поддержите фейк и пасту?)))
Профессионалка уровень-Таноми
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10865
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.06.21 - 11:39
#3503
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Двое на казахском языке понять друг друга не могут :lol:

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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.06.21 - 12:00
#3504
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Цитата:
maxsaf:
Двое на казахском языке понять друг друга не могут

В Торонто произошла перестрелка на детском празднике
Ранено 4 детей
Поезд укатил в прекрасную страну называется
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12090
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.06.21 - 12:04
#3505
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Цитата:
maxsaf:
Двое на казахском языке понять друг друга не могут


что бы такого не было-
//в школах Алматы и Астаны, несмотря на то, что иногда в зале присутствуют только казахи, собрания ( родительские ) проходят на русском языке.///
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10865
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.06.21 - 12:09
#3506
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Цитата:
alex_60:
в школах Алматы и Астаны, несмотря на то, что иногда в зале присутствуют только казахи, собрания ( родительские ) проходят на русском языке

Вот куда надо Куату наведаться :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10865
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.06.21 - 12:15
#3507
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Цитата:
abaika95:
Поезд укатил в прекрасную страну называется

Признание русского языка «региональным» остановит внешнюю миграцию в Северном Казахстане – российский центр

тыц
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14047
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.06.21 - 12:24
#3508
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Цитата:
maxsaf:
Признание русского языка «региональным» остановит внешнюю миграцию в Северном Казахстане – российский центр

Цитата:
Так, например, признание в этом регионе русского языка «региональным», который можно было бы употреблять наравне с государственным языком, а также сохранение школ с русским языком обучения без перехода на «рельсы трехъязычия», остановили бы внешнюю миграцию отсюда.

Выводы там совсем неправильные какие-то. Русский и так употребляется наравне по закону по всему Казахстану, а не только на севере. Про трехъязычие вроде вообще уже забыли. Да и не только в языке дело, а в образовании в общем. А если и будет некоторое региональное "усиление" русского языка, то все равно все будут понимать что это временно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12090
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.06.21 - 12:25
#3509
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Цитата:
maxsaf:
тыц


там крик души алмаатинки тоже интересен..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.06.21 - 12:59
#3510
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Цитата:
maxsaf:
Признание русского языка «региональным» остановит внешнюю миграцию в Северном Казахстане – российский центр

А миграцию из России что остановит? МГу не хочет таким вопросом задаться?)
Цитата:
Victor Yang:
А если и будет некоторое региональное "усиление" русского языка, то все равно все будут понимать что это временно.

Даже если не временно то к чему это? Чтобы русских остановить? Зачем если человек и так хочет уехать туда где по его мнению якобы лучше?) Тут хоть русскую автономию сделай никого это не остановит,уезжают,получают паспорта,возвращаются и работают как вахтовики) а большинство русских кто остался и кто никуда не едет и так все устраивает
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