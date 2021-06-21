Отправлено: - 12:24

maxsaf:

Признание русского языка «региональным» остановит внешнюю миграцию в Северном Казахстане – российский центр

Так, например, признание в этом регионе русского языка «региональным», который можно было бы употреблять наравне с государственным языком, а также сохранение школ с русским языком обучения без перехода на «рельсы трехъязычия», остановили бы внешнюю миграцию отсюда.

Цитата:Цитата:Выводы там совсем неправильные какие-то. Русский и так употребляется наравне по закону по всему Казахстану, а не только на севере. Про трехъязычие вроде вообще уже забыли. Да и не только в языке дело, а в образовании в общем. А если и будет некоторое региональное "усиление" русского языка, то все равно все будут понимать что это временно.