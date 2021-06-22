Отправлено: - 11:28

abaika95:

кто в мире назовет еще город в честь Сталина как не в СССР?

[Исправлено: alex_60, 23.06.2021 - 11:37]

Цитата:ну город не город,но например в Париже во Францииесть станция метро "Сталинград",Расположена на площади Сталинград.а уж улиц,бульваров,авеню,даже рынки есть,в разных странах вообще немерено.с таким именем.есть малая планета №2250 с названием Сталинград.В той же Франции в честь Сталинграда названы супермаркет, отделение почты, автошкола, стадион.Известны два отеля — в Чехии и Бельгии — с таким названием.